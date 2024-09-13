Пока в Москве продолжают искать мощи святого благоверного князя Даниила Московского, в Санкт-Петербурге прошёл 100-тысячный Крестный ход в память об его отце — святом благоверном князе Александре Невском. Один — Небесный покровитель Москвы, другой — святой, оберегающий город святого Петра на Неве. Однако почитание двух этих великих князей в Москве и Петербурге, к сожалению, разное, и в этом есть наша вина.

12 сентября, в день перенесения мощей блгв. кн. Александра Невского (1724) и обретения мощей блгв. кн. Даниила Московского (1652), я обратил внимание на два сообщения из новостной ленты: в Санкт-Петербурге прошли широкие торжества федерального уровня с участием Президента и Патриарха, а в Москве тем временем ничего не происходило. Просто в новостях появилась информация, что уже 100 лет мы не знаем, где ныне святые мощи святого князя Даниила.

Отметим, что грандиозный и величественный Крестный ход, который ежегодно в этот день проходит в городе на Неве, имеет огромное духовно-нравственное значение не только для Северной столицы, но и для всего северного региона, как бы духовно очищая и защищая север страны от внешнего врага. В православном шествии с радостью принимают участие не только священнослужители, но и многочисленные жители города, гости, фанатские объединения футбольных, баскетбольных, хоккейных клубов города, православная молодежь. Святой Александр по праву считается не только защитником всея Руси, но и особенно Северной столицы. Не случайно в 1724 году, ровно 300 лет назад, по указу Императора Петра Первого, его святые мощи были торжественно перенесены из Владимира в Санкт-Петербург, в специально отстроенную Александро-Невскую Лавру.

А что же Москва? Как почитают горожане реального основателя столицы нашего государства? Его скромный памятник стоит напротив Даниловского рынка, и там редко можно увидеть даже цветы. Знаменитый Даниловский монастырь, который был фактически основан Царем Иоанном Грозным, с переездом туда резиденции Святейшего Патриарха Кирилла стал более не мужским монастырем, а административно-православной канцелярией (центром).

На мой взгляд, это большое упущение не только нашего священноначалия, но и команды мэра города Сергея Собянина. Да, Москва с успехом проводит различные выставки, гастрофестивали, мото- и велопробеги, когда запросто перекрываются многочисленные улицы и проспекты, но Крестных ходов, подобных петербургскому, в столице не проводится.

Многие города России уже славятся своими православными шествиями. Это и Екатеринбург с Царским крестным ходом, и Вятка со своим знаменитым Великорецким крестным ходом, а столица России стоит словно пустая. Как будто у неё нет Небесных покровителей и святых угодников Божиих, особо молящихся о столице.

Нам скажут: так нет же обретённых мощей святого Даниила Московского, а потому нет и надобности в Крестном ходе! Но это же ничего не меняет, в Екатеринбурге тоже нет мощей Святых Царственных Страстотерпцев, но ежегодный Крестный ход проходит, и на него съезжается вся православная страна. Понятно, что Москва постепенно заполняется приезжими «ценными специалистами» и кулинарные праздники плова, лагмана и шаурмы сейчас, по мнению московского чиновничества, более востребованы, чем православный Крестный ход, но всё же.

Москвичи сейчас даже святую блаженную Матрону Московскую почитают больше, чем Даниила Московского или святого Георгия Победоносца, хотя первый является основателем города, а изображение второго находится на его гербе. Так, может, организовать православный Крестный ход от Покровского женского монастыря на Таганке в мужскую обитель святого князя Даниила. Глядишь, тогда Господь смилостивится над нами и явит Москве святые останки её основателя и Небесного покровителя. Было же время, когда и в Петербурге не проходили Крестные ходы по Невскому проспекту, а теперь город на Неве просто немыслим без этого торжества.

Вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, специально для «Русской линии»