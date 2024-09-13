Русская линия
Сводка новостей от 13 сентября 2024

Имя князя Юрия Барятинского внесли в Золотую книгу Почёта Симбирска
Русский воевода, разбивший под Симбирском войско разбойника Степана Разина, незаслуженно забыт, посчитали местные власти…

Князь Юрий Никитич БорятинскийОсенью 2025 года исполняется 355 лет со дня Битвы под Симбирском. В 1670 году на территории России вспыхнула казацко-крестьянская война под предводительством С. Разина. Банда Разина, двигаясь по Русской земле, грабит торговые корабли на Волге, разоряет крепостные гарнизоны и казнит государевых людей тех, кто не сдаётся. Это не благородное и не гуманное войско, осенённое светлыми идеалами восставших казаков и крестьян, это очередная Русская смута, где конечная цель — Москва.

Войсками С. Разина были заняты 15 городов нижнего и среднего Поволжья. В начале октября 1670 года состоялась Битва под Симбирском, где правительственными войсками под руководством русского воеводы, князя Ю.Н. Барятинского были разбиты войска бандита Разина. Бой проходил с раннего утра и до позднего вечера с превосходящими силами разинцев в соотношении 1:4.

Битве под Симбирском современники и потомки придавали громадное значение. Русский историк, профессор, литературовед, поэт, драматург, общественный деятель, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, Н.И. Костомаров говорил, что «Барятинский, одержав победу под Симбирском, спас Русский Престол».

Ю.Н. Барятинский славный русский военачальник XVII века, остался фигурой, без преувеличения, практически забытым и весьма недооцененным. Если до революции 1917 года он оставался в памяти отечественной истории как герой, то советский XX век обошёлся с ними весьма сурово. Причина такого забвения была проста — Ю.Н. Барятинский безнадежно «испортил» себе репутацию в глазах советской историографии тем, что был никем иным, как главными победителями «самого» С. Разина, в советской истории фигуры почти «священной».

Летом 2024 года Симбирское казачество обратилось к руководству Симбирска (ныне Ульяновска) о награждении русского воеводы, князя Ю.Н. Барятинского муниципальной наградой — занесение в Золотую книгу Почёта города Симбирска за заслуги перед Отечеством и признание особых личных заслуг в Битве под Симбирском. 27 июня 2024 года представители Симбирского казачества представили кандидатуру русского воеводы, князя Ю.Н. Барятинского Комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении званий и вручении наград города.

С Божьей милостью спустя 3,5 столетия активисты Симбирского казачества П.П. Чувилин и С.П. Будницкий исправили историческую ошибку — забвение Русского воеводы, московского князя Ю.Н. Барятинского. 28 августа 2024 года постановлением Ульяновской городской думы князь Ю.Н. Барятинский занесён в Золотую книгу Почета города Симбирска.

Русская линия

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Имя князя Юрия Барятинского внесли в Золотую книгу Почёта Симбирска
Русский воевода, разбивший под Симбирском войско разбойника Степана Разина, незаслуженно забыт, посчитали местные власти...

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