Осенью 2025 года исполняется 355 лет со дня Битвы под Симбирском. В 1670 году на территории России вспыхнула казацко-крестьянская война под предводительством С. Разина. Банда Разина, двигаясь по Русской земле, грабит торговые корабли на Волге, разоряет крепостные гарнизоны и казнит государевых людей тех, кто не сдаётся. Это не благородное и не гуманное войско, осенённое светлыми идеалами восставших казаков и крестьян, это очередная Русская смута, где конечная цель — Москва.

Войсками С. Разина были заняты 15 городов нижнего и среднего Поволжья. В начале октября 1670 года состоялась Битва под Симбирском, где правительственными войсками под руководством русского воеводы, князя Ю.Н. Барятинского были разбиты войска бандита Разина. Бой проходил с раннего утра и до позднего вечера с превосходящими силами разинцев в соотношении 1:4.

Битве под Симбирском современники и потомки придавали громадное значение. Русский историк, профессор, литературовед, поэт, драматург, общественный деятель, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, Н.И. Костомаров говорил, что «Барятинский, одержав победу под Симбирском, спас Русский Престол».

Ю.Н. Барятинский славный русский военачальник XVII века, остался фигурой, без преувеличения, практически забытым и весьма недооцененным. Если до революции 1917 года он оставался в памяти отечественной истории как герой, то советский XX век обошёлся с ними весьма сурово. Причина такого забвения была проста — Ю.Н. Барятинский безнадежно «испортил» себе репутацию в глазах советской историографии тем, что был никем иным, как главными победителями «самого» С. Разина, в советской истории фигуры почти «священной».

Летом 2024 года Симбирское казачество обратилось к руководству Симбирска (ныне Ульяновска) о награждении русского воеводы, князя Ю.Н. Барятинского муниципальной наградой — занесение в Золотую книгу Почёта города Симбирска за заслуги перед Отечеством и признание особых личных заслуг в Битве под Симбирском. 27 июня 2024 года представители Симбирского казачества представили кандидатуру русского воеводы, князя Ю.Н. Барятинского Комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении званий и вручении наград города.

С Божьей милостью спустя 3,5 столетия активисты Симбирского казачества П.П. Чувилин и С.П. Будницкий исправили историческую ошибку — забвение Русского воеводы, московского князя Ю.Н. Барятинского. 28 августа 2024 года постановлением Ульяновской городской думы князь Ю.Н. Барятинский занесён в Золотую книгу Почета города Симбирска.

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