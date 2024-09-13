Принятый на Украине закон о запрете УПЦ лишает миллионы верующих права на исповедание своей веры, считает Синод Охридской Архиепископии…

12 сентября 2024 года на заседании Священного Архиерейского Синода Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии был рассмотрен ряд вопросов и событий, связанных с церковной жизнью, сообщает Служба коммуникации ОВЦС со ссылкой на портал Liturgija.mk.

Особое внимание Синод уделил положению сестринской Украинской Православной Церкви в связи с принятием Верховной Радой Украины закона, предусматривающего запрет Украинской Православной Церкви, в результате чего, как отмечается в сообщении о заседании, «миллионы верующих, посещающих храмы этой Церкви, лишены своих основных прав религиозной принадлежности, исповедания своей веры и совершения богослужений».

«Священный Синод Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии, свидетельствуя о евангельской истине, выражает молитвенную поддержку Его Блаженству Предстоятелю Украинской Православной Церкви митрополиту Киевскому и всея Украины господину Онуфрию, собратьям-архипастырям и её верному народу, молясь Всемилостивому Господу, чтобы Он дал им силы выстоять и преодолеть эти испытания», — подчеркивается в публикации.

Также отмечается, что «при этом Священный Синод молится о единстве всех Поместных Православных Церквей, составляющих Тело Христово».

Русская линия