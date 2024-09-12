12 сентября 2024 года, в праздник перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского (1724), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в Санкт-Петербурге торжества, посвященные 300-летию со дня перенесения мощей благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург, сообщает Патриархия.Ru.

В этот день Святейший Патриарх Кирилл отмечает также личную памятную дату — 12 сентября 1971 года иеромонах Кирилл (Гундяев) был возведен в сан архимандрита.

Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию в Благовещенском храме Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

В верхней церкви, освященной в честь св. Александра Невского, в исторической серебряной раке покоится ковчег с честными мощами благоверного князя Александра Невского

— небесного покровителя Санкт-Петербурга, перенесенный из Троицкого собора лавры 12 сентября 2023 года.

У входа в Благовещенский храм Святейшего Владыку встречали: губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов; председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин; секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич; настоятель собора Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка Санкт-Петербурга протоиерей Геннадий Бартов.

В храме Святейший Патриарх Кирилл поклонился мощам святого князя и возглавил Божественную литургию.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Санкт-Петербург», «Союз» и «Спас» и на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru. Трансляция была выведена на большие экраны, установленные в Лавре и на площади Александра Невского.

На телеканале «Санкт-Петербург» трансляцию комментировали руководительница сектора коммуникаций при информационном отделе Санкт-Петербургской епархии Н. Родоманова и кандидат богословия, кандидат физико-математических наук, доцент Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Кирилл Копейкин.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения. После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл вознес молитву о Святой Руси.

По завершении Литургии Святейшего Владыку приветствовал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Глава Санкт-Петербургской митрополии преподнес Его Святейшеству икону благоверного князя Александра Невского в схиме и комплект из двух панагий и креста.

Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

В дар Лавре Святейший Патриарх Кирилл передал старинное напрестольное Евангелие, а также реликварий с частицей Честного и Животворящего Креста Господня, преподнесенный благотворителем В. Жимировом. Насельникам обители были переданы служебники.

Далее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил многотысячный Крестный ход c мощами благоверного князя Александра Невского из Благовещенского храма Александро-Невской лавры на площадь Александра Невского, в котором приняли участие 75 тысяч человек.

За полчаса до начала Крестного хода был совершен проезд ста мотоциклистов по Невскому проспекту. Возглавил мотопробег настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице протоиерей Вячеслав Харинов, сообщает «Вода живая».

Перед Крестным ходом по части Невского проспекта, примыкающей к площади Александра Невского, прошло конное шествие. Всадники были одеты в доспехи времен Александра Невского и мундиры Преображенского полка.

На территории крепости Орешек был установлен памятный знак в честь юбилея. Оттуда отправилось водное шествие с иконой святого Александра Невского и частицей его мощей. Была совершена остановка в Усть-Ижоре, на месте Невской битвы, где император Петр I встречал мощи святого. Судно пришвартовалось на Синопской набережной, и процессия отправилась на площадь Александра Невского для соединения с большим и малым крестными ходами. В водном шествии участвовали епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, духовенство митрополии, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В полдень у памятника святому Александру Невскому после встречи трех Крестных ходов Святейший Патриарх Кирилл возглавил молебен небесному покровителю Санкт-Петербурга. Его Святейшество обратился к молящимся, отметив, что если бы не было Александра Невского, не было бы его побед, освобождения северо-западных земель Руси от иноземных завоевателей, не было бы и града Петрова — северной столицы Российского государства.

«С самого начала этот город был как бы бельмом на глазу у наших сильных западных противников, — сказал Предстоятель. — Понимали, что создание города здесь, в устье Невы, — это выход в Балтику, а через Балтику — в Европу. А как хотелось бы замкнуть врата, воздвигнуть стену, которая отделяла бы Русь от Европы, от всего тогдашнего просвещенного мира! Но ничего не получилось, в том числе потому, что провидцем был князь Александр Невский. С одной стороны, он дал бой тевтонским рыцарям и прочим оккупантам, а с другой — строил свою политику так, чтобы иметь поддержку с Востока, потому что понимал: те, кто на Востоке, нуждаются только в наших деньгах, в материальных благах Руси. А вот наступавшим с Запада была нужна наша душа. Им нужно было порабощение, которое они представляли себе как включение Руси в их государственную систему, а значит, в систему ценностей, которые уже в то время, не говоря о сегодняшнем дне, были так далеки от наших ценностей. По милости Божией, провидческим духом и талантом Александра Невского на этой земле совершилась битва, которая не дала врагу возможность войти в пределы Руси. И его усилиями, через его жизненный подвиг государь Петр смог создать здесь столицу Российской империи. Памятуя об этом, мы как наследники тех времен и того народа ни в коем случае не должны, как говорится, за понюшку табака продавать наше первородство».

«Уж очень много всяких соблазнов выпадает сегодня нашим людям, особенно не укорененным ни в вере, ни в истории, — продолжил Святейший владыка. — Приезжают в другие страны, а там и магазины получше, и товары получше, вроде как и веселья побольше; и создается миф, что вот там-то все правильно функционирует, правильно организована государственная и народная жизнь. Но история показывает, а в будущем покажет еще более убедительно, что правда на нашей стороне. Не на той стороне, которая печется о желудке, а на той стороне, которая думает о своем сердце, о своем духе. И научены мы этому не от мудрости, не от каких-то политических философов, а от наших отцов и праотцев, великих святых и угодников, от замечательных правителей земли Русской, которые стремились строить свою деятельность по закону Божию. Сегодня действительно милость Божия над Россией. Мы живем в стране православной. Конечно, мы всегда присоединяем к этому и многокультурность, и многорелигиозность, но в основном это православный народ, он является стержнем, собирателем и хранителем многонациональной Русской земли. Большая ответственность и на народе нашем, и на Церкви Православной. Чтобы люди жили вместе, нужно, чтобы это общежитие было привлекательным, нравилось людям, чтобы они хотели жить вместе. Поэтому собиратель и хранитель Руси должен всегда проявлять мудрость и любовь».

«Иногда люди, не видящие дальше своего носа, упрекают наше государство и говорят: „Ну что вы помогаете одним и другим? Надо бы и нас ублажить, может, не стоит так другим помогать“. Местечковый взгляд! Как сказали бы наши предки, не имперское видение. Ведь Россия ответственна за многих. От ее отношения ко многим зависит благополучие стран и народов, в том числе сохранение исторической великой Руси. Эти мысли приходят в голову здесь, у стен лавры святого Александра Невского, который умом прозревал, волей осуществлял и верой укреплял именно такую миссию Руси. И нам, потомкам наших великих предшественников, нужно продолжать их великие дела. Еще раз скажу: великие дела никогда не бывают без отдачи, в каком-то смысле без жертвы. Это не значит, что нужно истощать силы народа, но нужна христианская политика отношения к другим, которая предполагает способность и возможность нести добро людям. И, покуда так, будет существовать великая Россия, будет существовать наш единый народ. И, покуда так, будет и Церковь Русская Православная нести свидетельство миру и народу своему, укрепляя всех, кто с верой и любовью возносит молитву Господу», — завершил проповедь Патриарх Кирилл.

«Этот день для нашего города действительно и солнечный, и добрый, — сказал в приветствии губернатор Александр Беглов. — Триста лет назад император Петр Первый принес мощи святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург и тем самым защитил северную столицу. Александр Невский стал защитником нашего города, и никогда вражеский солдат не вступал на эту землю. Петр Первый показал мощь империи, объединив ее с древнерусским государством. Он продолжает дело князя Александр Невского, и сегодня среди нас незримо присутствуют воины Александра Невского, казачьи полки Ермака, потешные войска Петра Первого, конечно же, солдаты Александра Суворова, гусары Кутузова, воины Великой Отечественной войны и наши павшие воины — участники специальной военной операции. Светлая им память и низкий поклон! Наш нынешний президент Владимир Путин продолжает дело Петра Великого, защищает наше Отечество и русский мир, и победа будет за нами».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал об участии в водном шествии из крепости Орешек.

К могилам кавалеров ордена Александра Невского была возложена гирлянда цветов.

Праздник на площади завершился торжественным прохождением роты почетного караула и военного оркестра штаба ЛенВО.

На территории Александро-Невской лавры состоялся концерт.

Русская линия