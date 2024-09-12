В Сербской и Болгарской Православных Церквах были избраны два новых архиерея

8 сентября 2024 года Сербский Патриарх Порфирий возглавил в Белграде хиротонию новоизбранного епископа Сербской Православной Церкви, коим стал архимандрит Тихон (Ракичевич), избранный епископом Моравичским, викарием Его Святейшества, сообщает Благовест-инфо.

За Литургией в соборе св. Саввы в Белграде Патриарху Порфирию сослужили многочисленные сербские архиереи, за богослужением молились высокие представители сербского правительства и вооруженных сил, а также культурной, политической и общественной элиты Белграда.

10 сентября 2024 года Священный Синод Болгарской Православной Церкви под председательством Патриарха Даниила и по предложению митрополита Пловдивского Николая избрал архимандрита Мелетия (Спасова), декана Софийской духовной семинарии св. Иоанна Рыльского, епископом Знепольским.

Хиротония состоится в воскресенье, 15 сентября, в Патриаршем соборе св. Александра Невского в Софии. Епископ Мелетий продолжит своё служение в качестве декана Софийской духовной семинарии.

Епископ Моравичский Тихон (Ракичевич) родился в 1971 году в Чачаке, Югославия. Он окончил начальную школу и первые два класса средней школы в своем родном городе, продолжив дальнейшее образование в Высшей школе дизайна в Белграде.

Во время учебы в старших классах и вузе он часто принимал активное участие в Литургиях, которые покойный Патриарх Павел ежедневно совершал в Патриаршей часовне. Он часто посещал православные монастыри. Его духовным наставником был архимандрит Юлиан (Кнежевич), игумен знаменитого монастыря Студеница. По окончании в 1995 году факультета прикладных искусств Белградского университета Александр отправился в монастырь Студеница, где в 1996 году стал послушником, а в 1997 году был пострижен в монахи. В том же году он был рукоположен в сан иеродиакона, а в 1999 году — в сан иеромонаха. В 2004 году братия монастыря Студеница избрала его своим настоятелем, и он был возведён в сан архимандрита.

Архимандрит Тихон занимался иконописью. Стремясь к синтезу монашеской традиции и академического богословия, в 2005 году поступил в магистратуру на кафедру литургики православного богословского факультета, а в 2008 году защитил магистерскую диссертацию на тему «Иконы в богослужении: функция и значение». Доктором богословия стал в 2014 году, защитив на том же факультете докторскую диссертацию на тему «Алтарная преграда-иконостас с IV по середину XVII века: форма, функция и значение».

В мае 2024 года Архиерейский собор СПЦ избрал архимандрита Тихона епископом Моравичским, викарием Сербского Патриарха.

Епископ Знепольский Мелетий (Спасов) родился в 1985 году в Софии. В 2005 году окончил гимназию со специализацией по немецкому языку.

В том же году был принят на Богословский факультет Софийского университета св. Климента Охридского, который окончил в 2009 году, получив степень по теологии и педагогическую квалификацию.

В 2007—2008 учебном году изучал богословие в Йенском университете, Германия.

В 2013 году окончил аспирантуру на кафедре классической филологии Софийского университета.

С 2012 года поступил послушником в монастыре Дивотин, где 23 июня 2014 года был пострижен в монахи епископом Григорием Браницким.

В 2015 году рукоположен в сан иеродиакона и иеромонаха тем же епископом Григорием.

В 2016—2017 годах обучался в Общецерковной аспирантуре свв. Кирилла и Мефодия в Москве.

В 2017 году был назначен заместителем декана Софийской духовной семинарии и профессором Нового Завета. С тех пор он также руководил хором семинарии.

В 2018 году стал экстраординарным доктором философии в Софийском университете св. Климента Охридского. 29 июня 2022 года был возведен в сан архимандрита.

9 июля 2024 года он был назначен деканом семинарии.

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