В Русской Православной Церкви поддержали предложение главы Минвостокразвития Алексея Чекункова о крещении всех третьих и последующих детей на Дальнем Востоке лично архиереями Дальневосточных епархий. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает ТАСС.

«На прошедшей недавно встрече с главой Минвостокразвития А. Чекунковым Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл однозначно поддержал предложение о крещении лично архиереями Дальневосточных епархий всех третьих и последующих детей», — сказал он.

По словам Легойды, на встрече, помимо демографии, обсуждались различные аспекты взаимодействия Русской Православной Церкви и Минвостокразвития.

«Включая сотрудничество в разработке образовательных программ для специалистов, участие преподавателей высших учебных заведений в этих программах, вопросы содействия дальневосточным приходам и многие другие вопросы», — уточнил он.

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