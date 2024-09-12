Русская линия
Сводка новостей от 12 сентября 2024

Владимир Легойда: Святейший Патриарх Кирилл поддерживает инициативу, чтобы третьих детей на Дальнем Востоке крестили архиерейским чином
С соответствующим предложением к Предстоятелю обратился глава Минвостокразвития Алексей…

Дальний ВостокВ Русской Православной Церкви поддержали предложение главы Минвостокразвития Алексея Чекункова о крещении всех третьих и последующих детей на Дальнем Востоке лично архиереями Дальневосточных епархий. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает ТАСС.

«На прошедшей недавно встрече с главой Минвостокразвития А. Чекунковым Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл однозначно поддержал предложение о крещении лично архиереями Дальневосточных епархий всех третьих и последующих детей», — сказал он.

По словам Легойды, на встрече, помимо демографии, обсуждались различные аспекты взаимодействия Русской Православной Церкви и Минвостокразвития.

«Включая сотрудничество в разработке образовательных программ для специалистов, участие преподавателей высших учебных заведений в этих программах, вопросы содействия дальневосточным приходам и многие другие вопросы», — уточнил он.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Владимир Легойда: Святейший Патриарх Кирилл поддерживает инициативу, чтобы третьих детей на Дальнем Востоке крестили архиерейским чином
С соответствующим предложением к Предстоятелю обратился глава Минвостокразвития Алексей...

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) пребывает в Оптиной пустыни
Слухи о том, что старца якобы похитили неизвестные, не подтвердились...

В Сербской и Болгарской Православных Церквах были избраны два новых архиерея
Ими стали епископ Моравичский Тихон (Ракичевич) и епископ Знепольский Мелетий (Спасов)...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы отмечаем перенесение в Петербург мощей благоверного Великого князя Александра Невского, обретение мощей благоверного князя Даниила Московского и чтим память преподобного Александра Свирского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика