Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл держит на контроле ситуацию вокруг его духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина) в связи с появившимися слухами о том, что старца якобы кто-то похитил и насильно увёз в неизвестном направлении.

В настоящее время отец Илий пребывает в Оптиной пустыни и с ним всё хорошо. Об этом сообщил наместник обители епископ Можайский Иосиф (Королев), передаёт РИА Новости.

В апреле 2024 года Предстоятель Русской Православной Церкви направил наместнику Оптиной пустыни обращение, в котором по настоятельным просьбам духовных чад благословил отцу Илию вернуться из Москвы в монастырь. Но вместо этого старец каким-то образом оказался на своей родине Орловщине. Там он даже успел поучаствовать в закладке первого камня будущего храма в честь преподобного Сергия Радонежского.

Рядом со старцем неотступно находился Геннадий Цурков, в прошлом — помощник губернатора «по духовным вопросам», ныне — учредитель благотворительного фонда «Орловский колос». По всей видимости, именно он и привёз старца вместо Оптиной пустыни в Орловскую область, а когда отец Илий уехал в монастырь в местных СМИ появились сообщения о том, что его якобы похитили.

Телеграм-каналы, которые изложили историю с похищением, утверждали, что Цуркова задержали и доставили в Москву. Правда, каких-либо официальных сообщений на этот счёт от правоохранительных органов не было, сообщает РИА Новости. В любом случае, беспокоиться не о чем — отец Илий вернулся в Оптину, где и положено быть схимонаху.

Русская линия