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Сводка новостей от 12 сентября 2024

Владимир Путин в сопровождении Святейшего Патриарха Кирилла посетил Александро-Невскую лавру
Глава Российского государства поклонился мощам святого благоверного князя Александра Невского и возложил цветы к могиле генералиссимуса Александра Суворова…

Владимир Путин и Патриарх Кирилл у раки с мощами святого Александра Невского12 сентября 2024 года, в праздник 300-летия перенесения мощей благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, сообщает Патриархия.Ru со ссылкой на сайт Президента РФ.

Главу государства сопровождал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе они посетили Благовещенский храм лавры.

В нижнем храме-усыпальнице Благовещенской церкви президент России и Его Святейшество возложили цветы на могилу великого русского полководца генералиссимуса Александра Суворова.

В верхнем храме, где в настоящее время пребывает историческая рака с мощами святого благоверного князя Александра Невского, глава государства и Святейший Владыка поклонились святым мощам Небесного покровителя Санкт-Петербурга.

Затем состоялась беседа Владимира Путина со Святейшим Патриархом Кириллом, стенограмма которой опубликована сайте Президента России:

Святейший Патриарх Кирилл: В память об этом событии [перенесении мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург] хотел бы Вам преподнести образ этого святого угодника, покровителя родного для нас с Вами града.

В. Путин: Спасибо.

Святейший Патриарх Кирилл: Чтобы он хранил Вас, как воин, укреплял вас, особенно в тех случаях, когда силой нужно оберегать Россию, и от всякого зла нашего Отечества.

В. Путин: Спасибо Вам большое за этот образ и за всё, что Вы делаете для русского народа, да и для других народов страны — укрепляете нашу веру, наши фундаментальные ценности.

Любопытно, первый монастырь, который Петр I заложил на новом месте — на месте будущей столицы, был посвящен именно Александру Невскому. Неслучайно.

Святейший Патриарх Кирилл: Неслучайно.

В. Путин: Так что он хранитель российской государственности и, по сути, спаситель русского этноса без всякого преувеличения. И перекликались те дела, которые оставил за собой, совершал подвиги и Александр Невский, и Петр I.

Святейший Патриарх Кирилл: Да, совершенно верно. И удивительно: не ссорился с ханами, потому что ханам нужны были наши карманы, и дал мощный отпор тевтонцам, потому что им нужны были наши души, разобрался очень тонко в этих врагах и противниках.

В. Путин: Точно. И такие отношения, которые он с Ордой выстроил, создавали условия для сохранения русской идентичности. Вот, что самое главное.

Святейший Патриарх Кирилл: Для накопления сил.

Спасибо, Владимир Владимирович.

В. Путин: Вам спасибо.

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