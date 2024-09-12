Владимир Путин в сопровождении Святейшего Патриарха Кирилла посетил Александро-Невскую лавру
Глава Российского государства поклонился мощам святого благоверного князя Александра Невского и возложил цветы к могиле генералиссимуса Александра Суворова…
12 сентября 2024 года, в праздник 300-летия перенесения мощей благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, сообщает Патриархия.Ru со ссылкой на сайт Президента РФ.
Главу государства сопровождал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе они посетили Благовещенский храм лавры.
В нижнем храме-усыпальнице Благовещенской церкви президент России и Его Святейшество возложили цветы на могилу великого русского полководца генералиссимуса Александра Суворова.
В верхнем храме, где в настоящее время пребывает историческая рака с мощами святого благоверного князя Александра Невского, глава государства и Святейший Владыка поклонились святым мощам Небесного покровителя Санкт-Петербурга.
Затем состоялась беседа Владимира Путина со Святейшим Патриархом Кириллом, стенограмма которой опубликована сайте Президента России:
Святейший Патриарх Кирилл: В память об этом событии [перенесении мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург] хотел бы Вам преподнести образ этого святого угодника, покровителя родного для нас с Вами града.
В. Путин: Спасибо.
Святейший Патриарх Кирилл: Чтобы он хранил Вас, как воин, укреплял вас, особенно в тех случаях, когда силой нужно оберегать Россию, и от всякого зла нашего Отечества.
В. Путин: Спасибо Вам большое за этот образ и за всё, что Вы делаете для русского народа, да и для других народов страны — укрепляете нашу веру, наши фундаментальные ценности.
Любопытно, первый монастырь, который Петр I заложил на новом месте — на месте будущей столицы, был посвящен именно Александру Невскому. Неслучайно.
Святейший Патриарх Кирилл: Неслучайно.
В. Путин: Так что он хранитель российской государственности и, по сути, спаситель русского этноса без всякого преувеличения. И перекликались те дела, которые оставил за собой, совершал подвиги и Александр Невский, и Петр I.
Святейший Патриарх Кирилл: Да, совершенно верно. И удивительно: не ссорился с ханами, потому что ханам нужны были наши карманы, и дал мощный отпор тевтонцам, потому что им нужны были наши души, разобрался очень тонко в этих врагах и противниках.
В. Путин: Точно. И такие отношения, которые он с Ордой выстроил, создавали условия для сохранения русской идентичности. Вот, что самое главное.
Владимир Путин в сопровождении Святейшего Патриарха Кирилла посетил Александро-Невскую лавру Глава Российского государства поклонился мощам святого благоверного князя Александра Невского и возложил цветы к могиле генералиссимуса Александра Суворова...