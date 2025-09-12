Сегодня, 30 августа / 12 сентября Святая Церковь отмечает обретение честных мощей Московского князя Даниила Александровича (1652) и празднует перенесение по повелению основателя Российского Империи Петра Великого в новую столицу России — Санкт-Петербург святых мощей одного из самых почитаемых русских святых — отца князя Даниила Московского, благоверного Великого князя Александра Ярославича Невского (1724).

День памяти святого Александра Невского имеет особое значение для Петербурга и всей России как праздник, консолидирующий ее светскую и духовную историю. Задолго до возникновения северной столицы невские земли являлись местом воинской доблести и славы русского народа. В 1724 году в этот день в честь побед и укрепления российской государственности Император Петр Великий основал в Петербурге монастырь — Александро-Hевскую лавру, названую в честь своего великого соотечественника и повелел перевезти туда святые мощи князя. А в 1725 году Императрица Екатерина I учредила орден Св. Александра Hевского, как одну из высших наград России. Этот орден существовал до 1917 года, а во время Великой Отечественной войны в 1942 году был возрожден как советская воинская награда. По указу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II был восстановлен почетный знак Александра Hевского «За труды и Отечество».

Сегодня мы также чтим память преподобного Александра Свирского. Он родился 15 июня 1448 года, в день памяти пророка Амоса и при Крещении был назван в честь него. Всю жизнь пребывая вдали от исторических событий, преподобный Александр, светоч монашества, в глубине лесов Русского Севера творил иную, духовную историю, удостоившись необычайных даров Святого Духа.

С юных лет преподобный Александр изнурял свое тело бдением и постами, только в этом испрашивая свободу от родительской воли. Когда он достиг совершеннолетия, юноша встретил иноков, прибывших с Валаама в его родное селение по монастырским делам. Одному из них — уже старцу — поведал он о своем желании достичь Валаама и получил совет не медлить с исполнением духовной потребности.

После усердной молитвы, в 26 лет он тайно оставил родительский дом. Первую ночь путник провел на берегу небольшого красивого озера, окруженного вековыми деревьями. В тонком сне услышал он таинственный голос, который благословил его в дальнейший путь и провозвестил сооружение обители на этом чудном месте. Возблагодарив Бога, юноша собрался идти дальше, но дороги в обитель он не знал, и Господь послал ему ангела в образе случайного путника до самых монастырских ворот. Приняв постриг с именем Александр, он провел здесь 13 лет в посте и молитве.

Преподобный Александр решился избрать безмолвное жительство и просил о том настоятеля. В 1487 г. святой Александр пришел на озеро Рощинское и поселился в пустыне, в 6-ти верстах от реки Свири. В глубине непроходимого бора он поставил небольшую хижину и предался уединенным подвигам.

Вскоре молва о пустыннике распространилась в окрестностях и дошла до брата Александра — Иоанна. С радостью прибег он в пустынь, чтобы разделить тяготы отшельничества. Смирившись, блаженный принял родного гостя, вспомнив, что при начале его пустынножительства было ему внушение свыше: не чуждаться жаждущих спасения и руководить ими. Иоанн же смирения не усвоил и много огорчений доставлял брату, то дерзко поучая, то отказываясь строить келии для приходящих.

Слезными ночными молитвами побеждал Александр в себе раздражение и досаду и стяжал, наконец, всепобеждающую любовь к ближнему и великий мир в душе. В скором времени Иоанн скончался, и брат похоронил его в пустыни, к Александру же начали собираться жаждущие обитать под сенью его молитвы.

Духи нечистые воздвигли множество искушений преподобному, окружая его целыми полчищами, и страшными угрозами заставляли отступиться от сего места. Он же крестным знамением рассеивал все тьмы. Явился тогда преп. Александру ангел Господень в глубине пустыни и осиял небесным светом, укрепляя его дух, чтобы исполнил он поведенное и построил церковь во имя Святой Троицы. Прожив 25 лет в свирской пустыни, святой Александр был утешен божественным явлением такой силы, что нельзя было сравнить его ни с какими другими восхищениями его духа: для него повторилось видение, бывшее некогда Аврааму: светлые ангелы с посохами в руках изображали собой Святую Троицу, и голос небесный сказал ему: «..Дух Святый благоволил избрать тебя жилищем ради сердечной твоей чистоты. ты же сооруди здесь храм Святой Троицы и собери братию, да спасешь души их. «Когда же преподобный стал помышлять, где заложить храм, явился ангел с простертыми крылами, в куколе и иноческой мантии и указал место для храма.

По просьбе преподобного, великий князь Василий Иванович прислал искусных каменщиков и обильную милостыню, так что Александр мог воздвигнуть церковь там, где указал ангел. В последние годы жизни преп. Александр соорудил еще одну каменную церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, опять же не без царского участия и помощи Небесной. А вскоре удостоился божественного явления: прочитав в келье акафист Божией Матери, он сказал ученику Афанасию: «Трезвись и бодрствуй, ибо будет нам чудное посещение». Внезапно великий свет осиял весь монастырь, и старец увидел над алтарем основанной им церкви Матерь Божию, как бы сидящую на престоле с Младенцем в руках, в предстоянии ангельских ликов. Пал пред Нею ниц преподобный и услышал утешительное обещание, что не оскудеет покров Ее над созданной обителью и после его преставления. Ученик Афанасий лежал при этом как мертвый от чудного видения.

В глубокой старости, когда уже приблизился Александр ко Господу по духовной лестнице своих добродетелей, преподобный собрал братию, поручил их предстательству Божией Матери и назначил четырех иеромонахов, чтобы святитель Макарий выбрал из них игумена. До самой минуты своего отшествия он непрестанно поучал братию хранить смиренномудрие и нищелюбие.

Погребли его близ церкви Преображения, недалеко от обители, в общей братской усыпальнице. Произошло это 30 августа 1533 года, а 17 апреля 1641 года мощи его были обретены нетленными. Повсеместное празднование памяти преп. Александра было установлено уже в 1547 г. на день кончины.

