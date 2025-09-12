На Фанаре готовят почву для вмешательства в дела Сербской Православной Церкви в Черногории

11 сентября 2025 года президент Республики Черногория Иаков Милатович посетил Фанар с официальным визитом, где был принят Константинопольским Патриархом Варфоломеем, сообщает портал «OrthodoxTimes».

У входа в Патриархат Милатовича и его делегацию встретил великий протосингел Григорий вместе с духовенством Патриаршего двора. Затем он прошёл на встречу с Патриархом Варфоломеем, который выразил радость по поводу визита и сердечно приветствовал гостя.

В переговорах также приняли участие митрополиты Халкидонский Эммануил и Селимбрийский Максим. Стороны обсудили «вопросы, представляющие взаимный интерес».

О чём конкретно шла речь, не сообщается. Однако, ранее Фанар искал возможность вмешаться в дела Сербской Православной Церкви и оказать тем самым на неё давление, чтобы добиться от уступок в вопросе признания украинских раскольников.

Для этого фанариоты планировали использовать отколовшуюся от Сербского Патриархата Македонскую церковь, но поскольку Белград добровольно дал ей автокефалию, в Константинопольском Патриархате переключились на Черногорию, где также есть свои раскольники.

То, что на Фанаре замышляют недоброе против Сербской Православной Церкви в Черногории говорит тот факт, что во встрече с Милатовичем принял участие главный фанарский идеолог вторжения на Украину и признания украинских раскольников митрополит Халкидонский Эммануил.

Русская линия