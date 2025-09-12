Святейший Патриарх Кирилл: В Общемосковском Крестном ходе приняли участие 400 тысяч человек

12 сентября 2025 года, в праздник обретения мощей благоверного князя Даниила Московского (1652) и перенесения мощей его отца — благоверного великого князя Александра Невского (1724), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Троицком соборе Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы, сообщает Патриархия.Ru.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви портале Патриархия.ru.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Святейший Патриарх Кирилл прочитал молитву о Святой Руси.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление и прочитал молитву благоверному князю Даниилу Московскому, после чего обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом, в котором коснулся темы недавнего Общемосковского Крестного хода.

По словам Патриарха Кирилла, Крестный ход собрал огромное число верующих, чего никак не ожидали противники Церкви Христовой.

«Он очень ясно сказал людям, многим, сомневающимся, неверующим, или тем, кто цинично предвосхищал статистику и говорил: ну, соберут они там тысяч 50, ну, пройдут там с Кириллом вместе, а когда прошло 400 тысяч — перепугались и стали называть совсем другие цифры», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Мы не тщеславимся этими цифрами, но и замалчивать их не надо. Я не знаю ни одного другого мегаполиса в мире, ни в какой стране, даже традиционно вроде как и христианской, где бы в настоящее время могло произойти нечто подобное», — отметил Патриарх Кирилл.

