В праздник перенесения мощей святого Александра Невского, 12 сентября, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Божественную литургию в верхнем храме Благовещенской церкви, посвященном благоверному князю, в Александро-Невской лавре.

Его Высокопреосвященству сослужили наместник обители епископ Кронштадтский Вениамин, архимандрит Серафим (Шкредь), протоиереи Геннадий Бартов, Алексий Скляров, игумен Филарет (Пряшников), братия монастыря и другие священнослужители.

Среди молящихся был губернатор Александр Беглов.

Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе совершил епископ Выборгский и Приозерский Варнава в сослужении епископов Гатчинского и Лужского Митрофана, Петергофского Силуана, Сарапульского и Можгинского Павла, Нефтекамского и Белебеевского Митрофана, клира собора, духовенства митрополии.

Пел хор собора под управлением Светланы Румянцевой и мужской хор СПбДА под управлением Петра Белокрылова.

Среди молящихся были председатель Заксобрания Александр Бельский, депутат Госдумы Михаил Романов.

После богослужения состоялся крестный ход по Невскому проспекту с Казанской иконой Божией Матери, в котором приняли участие более 70 тысяч человек.

Частью праздника стало водное шествие по Неве из крепости Орешек к лавре, повторяющее последний этап перенесения мощей святого в 1724 году. Божественную литургию в Благовещенском соборе Шлиссельбурга совершил епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав. Затем он отслужил молебен в крепости Орешек, где в 2024 году была установлена плита в память о пребывании мощей в Иоанно-Предтеченском соборе, ныне разрушенном. Участники шествия на катамаране прибыли к Синопской набережной и присоединились к собравшимся на площади Александра Невского.

Был совершен малый крестный ход с мощами святого из лавры на площадь его имени, где правящий архиерей отслужил молебен небесному покровителю Санкт-Петербурга в сослужении епископов Кронштадтского Вениамина, Выборгского и Приозерского Варнавы, Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава, Гатчинского и Лужского Митрофана, Петергофского Силуана, Сарапульского и Можгинского Павла, Нефтекамского и Белебеевского Митрофана.

Среди молящихся были митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, ректор СПбГУ Николай Кропачев.

«Поздравляю вас с днем перенесения мощей небесного покровителя Санкт-Петербурга, — обратился владыка к крестоходцам. — Традиционно этот праздник мы встречаем полнотой духовенства и верующих митрополии, паломников и гостей. Неотъемлемая часть торжества — крестный ход по Невскому проспекту, который собирает под стягом великого князя десятки тысяч людей, становится символом единения православного Санкт-Петербурга. Среди его участников особо хочу поприветствовать юных спортсменов, которые в эти дни участвуют в играх, носящих имя святого князя».

«Девиз крестного хода — „Вера. Традиции. Единство“, — продолжил архипастырь. — Они неразрывно связаны с жизнью святого Александра Невского. Вера в Бога была ее центром, она давала князю силы верно отвечать на вызовы времени и одерживать исторически важные победы. Александр Ярославич боролся за то, чтобы народ хранил верность духовным традициям, выбору своего самобытного пути. Он противостоял попыткам захватчиков с Запада навязать чуждую нам веру, поработить нас политически и духовно. Во время его жизни Русь была разделена, охвачена усобицами, ослаблена вторжениями врагов. Он хотел видеть единое и сильное государство и трудами заложил для этого прочный фундамент, показал пример самозабвенного служения Родине. Потомки исполнили его чаяния — Россия стала великой державой, верной заветам князя».

«Мы также являемся его наследниками. Нынешнее торжество — тому подтверждение. Наша святая обязанность — не только хранить православную веру, традиции и единство, но и передавать эти ценности следующим поколениям. Радостно, что сегодня собралось много молодежи — церковнослужителей, прихожан, студентов, волонтеров. Многие пришли семьями, с детьми, разделили радость праздника с родными и близкими, вместе совершили молитву за Отечество. Это важно в нынешнее время, когда страна проходит судьбоносные испытания и определяется ее будущее. Как и всегда, сейчас у народа есть точка опоры и внутренний стержень, духовная сила — вера, которая нас укрепляет и вдохновляет. С нами правда, а значит — с нами Бог. Будем укрепляться в вере, любви к Родине и друг ко другу. Желаю вам помощи Божией, единомыслия и доброго здравия в на путях вашей жизни», — завершил приветствие митрополит Варсонофий.

«С этого дня, когда император Петр Первый перенес мощи великого князя в северную столицу, Александр Невский является ее покровителем и защитником, — сказал Александр Беглов. — Он защитил северо-запад Руси и вернул исконно русские земли. Царь Петр продолжил его дело, разбил шведов, и Россия стала великой морской державой. Мы помним слова Александра Невского: „Не в силе Бог, но в правде“. И сегодня российские воины сражаются за Родину, за правду. Мы вместе, россияне, продолжаем дело святого Александра Невского и императора Петра Великого, помним их заветы. Пусть для нас всегда будет примером их служение Отечеству и защита Родины»

«Александр Невский спас нашу страну, нашу веру православную. И сейчас, когда опять попирают нашу веру, когда враг, супостат нацелился на нашу Родину, мы призываем: «Святый благоверный великий княже Александре, моли Бога о нас!» — сказал Александр Бельский.

«Господь любит нашу страну, великую Россию, и в трудную годину посылает людей, которые своими деяниями воплощают Его замысел о спасении нашей родной земли и православной веры, — отметил заместитель полпреда президента в СЗФО Роман Балашов. — Князь Александр Невский показал, что родную землю, истинные ценности нужно уметь защищать, в том числе с оружием в руках. И сейчас орден святого Александра Невского, который сопровождал нашу страну в разные периоды ее существования, украшает наших бойцов, которые сражаются за эти же заветы, эту же веру и ценности».

К могилам кавалеров ордена Александра Невского на Никольском кладбище лавры была возложена гирлянда цветов.

Праздник на площади завершился прохождением роты почетного караула и военного оркестра штаба ЛенВО.

Богослужения и крестный ход транслировал телеканал «Санкт-Петербург». Комментировали трансляцию проректор по научной работе СПбДА протоиерей Константин Костромин и руководитель сектора коммуникаций епархиального информационного отдела Наталья Родоманова.

На территории Александро-Невской лавры состоялся концерт.

День 12 сентября неразрывно связан с историей России. В 1724 году, желая увековечить победу в Северной войне, основатель города на Неве император Петр I велел перенести сюда из Владимира мощи святого благоверного великого князя Александра Невского. Позже, по указу императрицы Елизаветы Петровны, день перенесения мощей святого Александра Невского стал общероссийским праздником, а в Санкт-Петербурге был учрежден крестный ход. До 1917 года от Исаакиевского собора по главной городской магистрали совершалось шествие до Александро-Невской лавры, этот день был выходным. Традиция, прерванная в годы советской власти, возобновилась во время празднования 300-летия монастыря в 2013 году.

