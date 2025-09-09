Глава украинских греко-католиков Святослав Шевчук заявил, что возглавляемая им конфессия имеет право на равных с остальными «религиозными организациями Украины» использовать Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру и Софию Киевскую. Шевчук считает недопустимым тот факт, что на Украине существуют «привилегированные религиозные объединения», которые единолично используют «украинские национальные святыни». Об этом он заявил в интервью на Ютуб-канале «Апостроф», передаёт портал Raskolam.net.

«Это колыбель киевского монашества, откуда вышли все монашеские общины всех наших церквей, которые принадлежат к этой киевской традиции монашества. Поэтому, если мы будем думать таким образом, тогда сможем, с одной стороны освободиться от монополии „русского мира“ на нашу историю. Потому что многие из них хотели присвоить себе эту нашу Киевскую мать-церковь. А с другой стороны, строить нашу такую инклюзивную идентичность, которая бы никого не маргинализировала, но создавала пространство свободы для всех», — сказал глава УГКЦ.

Впрочем, пока против планов униатов выступают даже украинские раскольники. Так глава «ПЦУ» Епифаний Думенко ранее заявил, что когда раскольники отберут у Украинской Православной Церкви Почаевскую лавру, он не даст возможности совершать в ней религиозные обряды и мероприятия представителям УГКЦ. Думенко убеждён, что Почаевская Лавра — это православная святыня, поэтому там не место униатам. Что уж говорить о Киево-Печерской лавре и Софии Киевской.

Русская линия