Русская линия
Сводка новостей от 9 сентября 2025

Украинские униаты открыто заявляют о своих захватнических планах
Глава УГКЦ Святослав Шевчук вновь заявил, что униаты имеют «равные права» на Киево-Печерскую Лавру и Софию Киевскую…

Станислав Шевчук и Епифаний ДуменкоГлава украинских греко-католиков Святослав Шевчук заявил, что возглавляемая им конфессия имеет право на равных с остальными «религиозными организациями Украины» использовать Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру и Софию Киевскую. Шевчук считает недопустимым тот факт, что на Украине существуют «привилегированные религиозные объединения», которые единолично используют «украинские национальные святыни». Об этом он заявил в интервью на Ютуб-канале «Апостроф», передаёт портал Raskolam.net.

«Это колыбель киевского монашества, откуда вышли все монашеские общины всех наших церквей, которые принадлежат к этой киевской традиции монашества. Поэтому, если мы будем думать таким образом, тогда сможем, с одной стороны освободиться от монополии „русского мира“ на нашу историю. Потому что многие из них хотели присвоить себе эту нашу Киевскую мать-церковь. А с другой стороны, строить нашу такую инклюзивную идентичность, которая бы никого не маргинализировала, но создавала пространство свободы для всех», — сказал глава УГКЦ.

Впрочем, пока против планов униатов выступают даже украинские раскольники. Так глава «ПЦУ» Епифаний Думенко ранее заявил, что когда раскольники отберут у Украинской Православной Церкви Почаевскую лавру, он не даст возможности совершать в ней религиозные обряды и мероприятия представителям УГКЦ. Думенко убеждён, что Почаевская Лавра — это православная святыня, поэтому там не место униатам. Что уж говорить о Киево-Печерской лавре и Софии Киевской.

Священный Синод Иерусалимского Патриархата сместил архиепископа Синайского Дамиана
Иерусалимское священноначалие не стало налагать на владыку строгих прещений в связи с его добровольным решением уйти на покой...

1 октября по всей России православные будут молиться о тяжелобольных детях и об их родителях
Глава правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко отметил, что такое поминовение отныне будет проходить ежегодно в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Целительница»...

Архимандрит Александр (Глоба) подвергся нападению мигрантов
Настоятель храма святой великомученицы Ирины в подмосковном Пушкино пострадал за то, что сделал замечание справлявшему нужду возле храма «приезжему специалисту»...

Константинопольский Патриарх Варфоломей: Наша цель объединить митрополита Онуфрия и Епифания Думенко
Глава Фанара вновь заявил, что не видит иного пути, как заставить УПЦ войти в состав «ПЦУ». Томос у раскольников он точно отзывать не будет...

Митрополит Халкидонский Эммануил: «Это историческое событие, которое открывает путь к совместному празднованию Пасхи»
На Фанаре заявили, что запланированная поездка папы Римского Льва в Турцию в ноябре 2025 года может положить начало совместному празднованию Пасхи католиков и православных...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти преподобного священномученика Кукши и преподобного Пимена Постника, мы вспоминаем русского архитектора А. Захарова...

