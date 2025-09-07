Возмутительный инцидент произошёл на днях в подмосковном городе Пушкино, где мигранты попытались закидать камнями настоятеля храма святой великомученицы Ирины архимандрита Александра (Глоба) после того, как тот сделал замечание справлявшему возле храма нужду «приезжему специалисту», сообщает газета «Вечерняя Москва».

О нападении мигрантов отец Александр рассказал в интервью газете «МК». По его словам, в сквере возле храма что-то отмечали гости из Средней Азии. О том, что это мигранты священник сделал вывод, в том числе, потому, что жители России, как правило, проявляют уважение к святыням. Здесь же произошло совершенно обратное. Один из толпы сначала помочился, а затем решил демонстративно справить нужду на ограду храма.

В силу того, что священник находился в храме безотлучно, так как сейчас идёт её восстановление, он стал свидетелем бесчинства. Отец Александр сделал хулигану замечание, но в ответ в него полетели камни, один из которых попал в священника. К счастью, серьёзных травм он избежал, но на всякий случай снял побои. Возбуждено уголовное дело, хулиган пока не найден.

На вопрос журналистов «Вечерней Москвы» о самочувствии, отец Александр позднее заявил: «Чувствую себя замечательно. Всё отлично. В деле разбираются правоохранительные органы».

Спускать такие вещи мигрантам ни в коем случае нельзя, в противном случае они пойдут ещё дальше и вскоре подобные нападения станут обыденностью.

Русская линия