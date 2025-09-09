Сегодня, в день памяти преподобного священномученика Кукши и преподобного Пимена Постника, мы вспоминаем русского архитектора А. Захарова…

Преподобный священномученик Кукша и преподобный Пимен Постник скончались после 1114 года. Святитель Симон, епископ Владимирский и Суздальский, в послании к преподобному Поликарпу, архимандриту Печерскому, писал о преподобном Кукше: «Как могу достойно прославить святых мужей, бывших в святом Печерском монастыре, в котором язычники крестились и становились иноками, а иудеи принимали святую веру? Но я не могу умолчать о блаженном священномученике и черноризце сего монастыря Кукше, о котором все знают, что он прогонял бесов, крестил вятичей, дождь свел, иссушил озеро, сотворил многие другие чудеса и после многих мук убит был с учеником своим Никоном». Кончину священномученика Кукши прозрел преподобный Пимен Постник. Став среди Великой Печерской церкви, он громко сказал: «Брат наш Кукша убит на рассвете!»

Вятичи, среди которых проповедовал и принял кончину преподобный священномученик Кукша, жили по реке Оке, занимали местность Орловской и Калужской областей. Они были язычниками. Преподобный священномученик Кукша проповедовал у вятичей во времена святителя Феоктиста, епископа Черниговского. Он был погребен так же, как преподобный Пимен Постник, в Ближних пещерах.

Сегодня мы также вспоминаем одного из основоположников русского ампира архитектора Андреяна (Адриана) Дмитриевича Захарова, скончавшегося в 1811 году.

Он родился 8 августа 1761 г. в Санкт-Петербурге в семье офицера-разночинца, чиновника Адмиралтейской коллегии. Получив образование в петербургской Академии художеств в парижской Академии искусств, с 1800 г. Захаров стал архитектором Гатчины. По его проектам в тамошнем пейзажном парке были возведены Львиный мост, «Ферма» и «Птичник». Назначенный в 1805 г. архитектором Главных адмиралтейств, мастер начал работу над самым известным своим произведением. Возводя Адмиралтейство, Захаров радикально перестроил прежнюю постройку, возведя на берегу Невы по сути совершенно новое величественное здание, увенчанное высоким золоченым шпилем. Лаконически-монументальные объемы Адмиралтейства вкупе со знаменитым шпилем по праву считаются одним из главных градостроительных акцентов центра Петербурга.

Привыкший мыслить масштабно, большими категориями неба и земли, Захаров участвовал также в планировке стрелки Васильевского острова, Гребного (Галерного) порта и в других градостроительных предприятиях. Его творчество знаменует собой наивысший расцвет русской национальной архитектурной школы эпохи классицизма. Много сил отдал великий архитектор преподаванию в Академии художеств.

Русская линия