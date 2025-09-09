Русская линия
Сводка новостей от 9 сентября 2025

Константинопольский Патриарх Варфоломей: Наша цель объединить митрополита Онуфрия и Епифания Думенко
Глава Фанара вновь заявил, что не видит иного пути, как заставить УПЦ войти в состав «ПЦУ». Томос у раскольников он точно отзывать не будет…

Патриарх Варфоломей и Епифаний ДуменкоНадежды священноначалия Украинской Православной Церкви, что решения Собора УПЦ в Феофании о разрыве отношений с Русской Православной Церковью дадут украинскому духовенству определённую свободу и заставят украинские власти отказаться от гонений вновь оказались попраны, и на сей раз не чиновниками Украины, а лично Константинопольским Патриархом Варфоломеем.

В интервью французскому телевидению глава Фанара чёткой заявил, что не отменит Томос, выданный «ПЦУ», несмотря на то, что никакого объединения православных на Украине он не принёс, и продолжит делать всё возможное, чтобы заставить Украинскую Православную Церковь объединиться с украинскими раскольниками, даже ели это займёт десятилетия, сообщает СПЖ.

Отвечая на вопрос, почему было принято решение о предоставления Томоса «ПЦУ», Патриарха Варфоломей сообщил, что руководствовался двумя мотивами. Во-первых, тем, что «украинская церковь имеет право получить независимость», во-вторых, на Фанар поступило «множество обращений», причём, «не только в последние годы, но и намного раньше, в 1920-х годах и ещё раньше».

«Наша цель — объединить все православные Церкви Украины, и митрополита Онуфрия, и митрополита Епифания, чтобы они объединились в теории и на практике, стали одной поместной Церковью и были признаны другими сестринскими православными Церквами», — заявил Патриарх Варфоломей.

По его мнению, это «произойдёт рано или поздно», но «не следует ожидать, что это случится за один день». Глава Фанара считает, что объединение УПЦ и «ПЦУ», и признание Поместными Церквами «произойдет в ближайшие годы или десятилетия». «Вселенский Патриархат не намерен отменять свое решение о предоставлении автокефалии Украине. Я хочу быть ясным в этом вопросе», — заключил Патриарх Варфоломей.

Всё это означает, что ради верности каноническому Православию Украинскую Православную Церковь ждёт долгий путь исповедничества и даже мученичества за Христа. Сойти с этого креста не получится никакими компромиссными решениями Феофании.

Священный Синод Иерусалимского Патриархата сместил архиепископа Синайского Дамиана
Иерусалимское священноначалие не стало налагать на владыку строгих прещений в связи с его добровольным решением уйти на покой...

1 октября по всей России православные будут молиться о тяжелобольных детях и об их родителях
Глава правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко отметил, что такое поминовение отныне будет проходить ежегодно в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Целительница»...

Архимандрит Александр (Глоба) подвергся нападению мигрантов
Настоятель храма святой великомученицы Ирины в подмосковном Пушкино пострадал за то, что сделал замечание справлявшему нужду возле храма «приезжему специалисту»...

Митрополит Халкидонский Эммануил: «Это историческое событие, которое открывает путь к совместному празднованию Пасхи»
На Фанаре заявили, что запланированная поездка папы Римского Льва в Турцию в ноябре 2025 года может положить начало совместному празднованию Пасхи католиков и православных...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти преподобного священномученика Кукши и преподобного Пимена Постника, мы вспоминаем русского архитектора А. Захарова...

