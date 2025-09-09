Русская линия
Сводка новостей от 9 сентября 2025

1 октября по всей России православные будут молиться о тяжелобольных детях и об их родителях
Глава правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко отметил, что такое поминовение отныне будет проходить ежегодно в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Целительница»…

Икона Божией Матери ЦелительницаФонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» сообщил о том, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил установить 1 октября день молитвы об исцелении детей с тяжёлыми заболеваниями в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Целительница», сообщает РИА Новости.

Эта икона известна и почитаема с XVIII века. Один из её списков является святыней Алексеевского ставропигиального женского монастыря в Москве. На ней изображена исцеляющая больного юношу Богородица.

В преддверии праздника председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко рассказал в интервью РИА Новости о возникновении идеи особого молитвенного дня и о том, как выбор пал именно на эту чудотворную икону.

«Когда родителям озвучивают диагноз ребёнка, это один из самых сложных моментов, когда семье очень нужна поддержка. Естественно, за духовной поддержкой мы все идём в храм. Неспроста ведь духовная помощь всегда была и есть — неотъемлемая часть паллиативной помощи. Мысль о том, что всероссийская молитва за детей и их родителей была бы проявлением такой поддержки со стороны Русской Православной Церкви, жила со мной ещё со времён работы в Санкт-Петербургском детском хосписе. Почти год назад я поделился этой мечтой со Святейшим Патриархом», — рассказал отец Александр.

«Мы тогда поговорили об иконах, в которых родители увидели бы не только близкий для себя образ, но и надежду, которая очень нужна в сложные моменты жизни. Почти всё это время я искал такой образ. И совершенно неожиданно, когда просматривал фотографии подопечных фонда «Круг добра» для годового отчёта, я ясно увидел удивительное сходство фотографии мамы двух наших ребят с тяжелейшим заболеванием и иконы «Целительница», — отметил священник.

По словам отца Александра, он показал икону своим ближайшим сотрудникам, и «все были поражены сходством иконы, написанной в XVIII веке, и современных фотографий наших мам детей, получающих поддержку фонда „Круг добра“. „Целительница“ — это небольшая, но изумительной красоты икона, и это — образ близкий и понятный каждой матери. После этого поговорил с матушкой Ксенией, игуменьей Алексеевского монастыря, где находится чудотворный список этой иконы».

«На аудиенции у Святейшего Патриарха 16 июля я обратился уже с просьбой благословить на установление сугубой молитвы о тяжелобольных детях и их родителях в день почитания этой иконы, 1 октября. Матушка Ксения со своей стороны меня очень поддержала. Когда пришла резолюция на нашу просьбу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, это стало для всех, кто был причастен, настоящим чудом. По всей России 1 октября православные будут молиться о тяжелобольных детях и об их родителях».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Священный Синод Иерусалимского Патриархата сместил архиепископа Синайского Дамиана
Иерусалимское священноначалие не стало налагать на владыку строгих прещений в связи с его добровольным решением уйти на покой...

1 октября по всей России православные будут молиться о тяжелобольных детях и об их родителях
Глава правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко отметил, что такое поминовение отныне будет проходить ежегодно в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Целительница»...

Архимандрит Александр (Глоба) подвергся нападению мигрантов
Настоятель храма святой великомученицы Ирины в подмосковном Пушкино пострадал за то, что сделал замечание справлявшему нужду возле храма «приезжему специалисту»...

Константинопольский Патриарх Варфоломей: Наша цель объединить митрополита Онуфрия и Епифания Думенко
Глава Фанара вновь заявил, что не видит иного пути, как заставить УПЦ войти в состав «ПЦУ». Томос у раскольников он точно отзывать не будет...

Митрополит Халкидонский Эммануил: «Это историческое событие, которое открывает путь к совместному празднованию Пасхи»
На Фанаре заявили, что запланированная поездка папы Римского Льва в Турцию в ноябре 2025 года может положить начало совместному празднованию Пасхи католиков и православных...

Украинские униаты открыто заявляют о своих захватнических планах
Глава УГКЦ Святослав Шевчук вновь заявил, что униаты имеют «равные права» на Киево-Печерскую Лавру и Софию Киевскую...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти преподобного священномученика Кукши и преподобного Пимена Постника, мы вспоминаем русского архитектора А. Захарова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика