1 октября по всей России православные будут молиться о тяжелобольных детях и об их родителях

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» сообщил о том, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил установить 1 октября день молитвы об исцелении детей с тяжёлыми заболеваниями в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Целительница», сообщает РИА Новости.

Эта икона известна и почитаема с XVIII века. Один из её списков является святыней Алексеевского ставропигиального женского монастыря в Москве. На ней изображена исцеляющая больного юношу Богородица.

В преддверии праздника председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко рассказал в интервью РИА Новости о возникновении идеи особого молитвенного дня и о том, как выбор пал именно на эту чудотворную икону.

«Когда родителям озвучивают диагноз ребёнка, это один из самых сложных моментов, когда семье очень нужна поддержка. Естественно, за духовной поддержкой мы все идём в храм. Неспроста ведь духовная помощь всегда была и есть — неотъемлемая часть паллиативной помощи. Мысль о том, что всероссийская молитва за детей и их родителей была бы проявлением такой поддержки со стороны Русской Православной Церкви, жила со мной ещё со времён работы в Санкт-Петербургском детском хосписе. Почти год назад я поделился этой мечтой со Святейшим Патриархом», — рассказал отец Александр.

«Мы тогда поговорили об иконах, в которых родители увидели бы не только близкий для себя образ, но и надежду, которая очень нужна в сложные моменты жизни. Почти всё это время я искал такой образ. И совершенно неожиданно, когда просматривал фотографии подопечных фонда «Круг добра» для годового отчёта, я ясно увидел удивительное сходство фотографии мамы двух наших ребят с тяжелейшим заболеванием и иконы «Целительница», — отметил священник.

По словам отца Александра, он показал икону своим ближайшим сотрудникам, и «все были поражены сходством иконы, написанной в XVIII веке, и современных фотографий наших мам детей, получающих поддержку фонда „Круг добра“. „Целительница“ — это небольшая, но изумительной красоты икона, и это — образ близкий и понятный каждой матери. После этого поговорил с матушкой Ксенией, игуменьей Алексеевского монастыря, где находится чудотворный список этой иконы».

«На аудиенции у Святейшего Патриарха 16 июля я обратился уже с просьбой благословить на установление сугубой молитвы о тяжелобольных детях и их родителях в день почитания этой иконы, 1 октября. Матушка Ксения со своей стороны меня очень поддержала. Когда пришла резолюция на нашу просьбу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, это стало для всех, кто был причастен, настоящим чудом. По всей России 1 октября православные будут молиться о тяжелобольных детях и об их родителях».

