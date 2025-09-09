На Фанаре заявили, что запланированная поездка папы Римского Льва в Турцию в ноябре 2025 года может положить начало совместному празднованию Пасхи католиков и православных…

Один из главных фанарских идеологов вторжения Константинопольского Патриархата на Украину митрополит Халкидонский Эммануил в интервью телеканалу TA NEA выступил с целым рядом откровений, раскрывающих планы Фанара на ближайшую перспективу. Выдержки из его высказываний приводит портал OrthodoxTimes.

Подготовка унии Фанара и Ватикана

Владыка Эммануил указал на предстоящее празднование 1700-летия Первого Вселенского собора в Никее и напомнил, что папа Римский Лев XIV выразил намерение посетить Константинопольский Патриархат. «Это историческое событие, которое открывает путь к совместному празднованию Пасхи. Православные и католики могут праздновать вместе», — заявил он.

Поддержка украинских раскольников

Митрополит Эммануил выступил в защиту решения Константинопольского Патриархата о предоставлении «ПЦУ» автокефалии в 2019 году, назвав его «абсолютно правильным и обоснованным». При этом он указал, что «война и российское вторжение затрудняют полное завершение этой работы», подчеркнув, что Украине нужны «время, зрелость и терпение», чтобы найти свой путь после окончания войны.

Продолжение конфронтации с Москвой

Выступая с резкими высказываниями в адрес Москвы, владыка Эммануил подчеркнул, что Россия стремится распространить своё церковное влияние за пределы своих границ. «Её вторжение в Александрийский патриархат — яркий тому пример. Они не ограничиваются территорией бывшего Советского Союза, а стремятся закрепиться в Африке», — сказал он, подчеркнув необходимость поддержки Александрийского патриархата перед лицом таких действий.

Надежда на поддержку всех начинаний Фанара со стороны США

Владыка Эммануил подчеркнул важность предстоящей встречи Патриарха Варфоломея с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 15 сентября. «Все важнейшие вопросы — от Украины до давления на Патриархат и более широкой позиции Православия в мире — могут быть подняты на самом высоком уровне. Присуждение Его Всесвятейшеству премии Темплтона свидетельствует о том, каким уважением он пользуется во всём мире. США — крупная держава, и их поддержка Православной церкви имеет решающее значение», — сказал он.

