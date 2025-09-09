Иерусалимское священноначалие не стало налагать на владыку строгих прещений в связи с его добровольным решением уйти на покой…

8 сентября 2025 года в Иерусалиме состоялся Священный Синод Иерусалимского Патриархата, члены которого «в соответствии с каноническим порядком» ожидали увидеть на заседании вызванного на Святую Землю архиепископа Синайского Дамина. Однако он не явился, так как уже покинул Синай и находится в Афинах, сообщает официальный сайт Иерусалимского Патриархата.

Приняв во внимание решение Синайского братства от 30 июля текущего года об отстранении владыки Дамиана от должности настоятеля монастыря, а также официальное заявление от 31 июля, указывающее на канонические нарушения, в которых он был замешан, члены Синода единогласно постановил сместить его с кафедры архиепископа Синайского, Фаранского и Раифского, определив, что впредь он будет именоваться «бывший архиепископ Синайский, Фаранский и Раифский».

Приняв во внимание последнее заявление архиепископа Синайского Дамиана о его добровольном уходе на покой с 12 сентября 2025 года, Иерусалимский Патриарх Феофил III «в духе любви во Христе и уважения к уходящему иерарху» постановил, что отстранение «бывшего архиепископа Синайского» вступает в силу с 12 сентября.

Такое относительно мягкое решение было принято в связи с тем, что владыка Дамина нашёл в себе силы своей добровольной отставкой продемонстрировать «расположение к нормализации функционирования Святого монастыря горы Синай и надлежащему каноническому проведению выборов», а также учитывая его преклонный возраст.

«Патриархат, как любящая мать и воспитатель, проявлял щедрость, любовь и понимание даже в моменты нарушения церковного порядка. Его Блаженство, как милосердный отец и Патриарх, в первую очередь заботится о сохранении мира и единства Церкви. Поэтому Синод горячо молится за уходящего иерарха, чтобы ему была дарована долгая жизнь и все благословения от Всесвятого и Животворящего Гроба Господня нашего Воскресшего Господа Иисуса Христа, и призывает Синайское братство действовать в соответствии с каноническими положениями и своей почтенной традицией», — говорится в официальном сообщении.

