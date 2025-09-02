Фанариоты бьют тревогу по поводу «деэллинизации Албанской Православной Церкви»
Визит митрополита Волоколамского Антония в Албанию вызвал серьёзное беспокойство греков, которые опасаются, что Албанская Православная Церковь поддастся влиянию Москвы…
Известный профанарский портал «OrthodoxTimes», финансирование которого, по некоторым данным, осуществляется Архиепископом Американским Елпидофором, 30 августа 2025 года опубликовал на своих страницах текст греческой газеты «Orthodoxi Alitheia» с характерным названием «Фанар — это полный набор провалов». Главной темой данной статьи стало положение дел в Албанской Православной Церкви, которая, по мысли журналистов, при новом Архиепископе Иоанне активно деэллинизируется. При этом среди «провалов» перечисляются и другие проблемы.
«На Украине Епифаний, избранный Фанаром в предстоятели, с трудом пытается достойно удержать свои позиции. В Иерусалиме Феофил уже много лет играет в карты с русскими. Между тем египтяне остаются непоколебимы в споре о праве собственности на Синайский монастырь. Читая всё это, что, по-вашему, объединяет Вселенского Патриарха и министра иностранных дел Греции Герапетритиса? Одинаковая склонность к провалам. Похоже, нет другого объяснения тому, как так много вопросов, жизненно важных для эллинизма и православия, решаются неверно. И откуда пришел последний удар, завершивший эту картину провала? Из Албании. Прошло всего шесть месяцев с момента избрания нового архиепископа в соседней стране, а эта Церковь уже открыто заигрывает с Москвой», — говорится в статье.
«Покойный архиепископ Албанский Анастасий был известен тем, что тщательно соблюдал баланс. Он мог не соглашаться с Фанаром и даже вступать с ним в конфликт, но он никогда открыто не вставал под защиту Москв, — сетуют греческие журналисты. — Его преемник, архиепископ Албанский Иоанн, духовный наследник Анастасия, после своего избрания соблюдал протокол и совершил свой первый официальный визит во Вселенский патриархат. Он почтил Патриарха, а Патриарх, в свою очередь, принял его с традиционным совместным богослужением. Однако после этого — молчание. Никакого интереса или участия со стороны Фанара. Ни со стороны митрополий Элладской церкви. А там, где есть вакуум, появляются другие. Так появилась Русская православная церковь».
«Всего две недели назад митрополит Волоколамский Антоний прибыл в Албанию в сопровождении двух самых влиятельных фигур Москвы: доверенного помощника патриарха Кирилла Николая Балашова и заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игоря Якимчука, — сгущают краски фанариоты. — В официальном заявлении, опубликованном Албанской архиепископией, подчеркивается важность „межправославных отношений“ и добавляется, что „особое внимание было уделено важнейшему вопросу — миру на Украине“. Хитроумный Волоколамский епископ не стал терять времени и забросил сети в Албанию, позиционируя себя как первого высокопоставленного представителя зарубежной Церкви, встретившегося с новым архиепископом. А что на повестке дня? Как и следовало ожидать, Украина».
«Православное сообщество бурлит из-за украинского вопроса. За пределами трёх грекоязычных церквей Вселенский патриарх Варфоломей становится всё более изолированным, и Волоколамск архиерей пользуется моментом. Русская церковь решительно действует, чтобы Албания не ускользнула из её рук. На данный момент архиепископ Иоанн официально занимает выжидательную позицию, сохраняя двусмысленность в своих высказываниях. Однако источники предполагают, что после визита в Константинополь его следующим официальным пунктом назначения станет Москва — такое развитие событий нанесёт серьёзный удар по Фанару. Албания — не Болгария; её символизм имеет гораздо большее значение», — указывается в статье.
Затем греческие журналисты выступили с откровенными нападками на Албанскую Православную Церковь, обвинив её в отходе от эллинизма (!), как будет Православие и эллинизм — это синонимы. «Многие наблюдатели отмечают медленную, но неуклонную деэллинизацию Албанской церкви. Именно покойный архиепископ Анастасий возродил Церковь, восстановил её из руин и наполнил её содержанием, за что его до сих пор глубоко любят в Албании. Однако после избрания архиепископа Иоанна усилились слухи о кампании по „деэллинизации“. Некоторые голоса, робкие, но настойчивые, утверждают, что имя архиепископа должно быть не Иоаннис (на греческий манер — РЛ), а Джованни или Джоан и что так называемой эллинизации архиепископства должен быть положен конец».
Фанариоты бьют тревогу по поводу «деэллинизации Албанской Православной Церкви» Визит митрополита Волоколамского Антония в Албанию вызвал серьёзное беспокойство греков, которые опасаются, что Албанская Православная Церковь поддастся влиянию Москвы...