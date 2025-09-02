Известный профанарский портал «OrthodoxTimes», финансирование которого, по некоторым данным, осуществляется Архиепископом Американским Елпидофором, 30 августа 2025 года опубликовал на своих страницах текст греческой газеты «Orthodoxi Alitheia» с характерным названием «Фанар — это полный набор провалов». Главной темой данной статьи стало положение дел в Албанской Православной Церкви, которая, по мысли журналистов, при новом Архиепископе Иоанне активно деэллинизируется. При этом среди «провалов» перечисляются и другие проблемы.

«На Украине Епифаний, избранный Фанаром в предстоятели, с трудом пытается достойно удержать свои позиции. В Иерусалиме Феофил уже много лет играет в карты с русскими. Между тем египтяне остаются непоколебимы в споре о праве собственности на Синайский монастырь. Читая всё это, что, по-вашему, объединяет Вселенского Патриарха и министра иностранных дел Греции Герапетритиса? Одинаковая склонность к провалам. Похоже, нет другого объяснения тому, как так много вопросов, жизненно важных для эллинизма и православия, решаются неверно. И откуда пришел последний удар, завершивший эту картину провала? Из Албании. Прошло всего шесть месяцев с момента избрания нового архиепископа в соседней стране, а эта Церковь уже открыто заигрывает с Москвой», — говорится в статье.

«Покойный архиепископ Албанский Анастасий был известен тем, что тщательно соблюдал баланс. Он мог не соглашаться с Фанаром и даже вступать с ним в конфликт, но он никогда открыто не вставал под защиту Москв, — сетуют греческие журналисты. — Его преемник, архиепископ Албанский Иоанн, духовный наследник Анастасия, после своего избрания соблюдал протокол и совершил свой первый официальный визит во Вселенский патриархат. Он почтил Патриарха, а Патриарх, в свою очередь, принял его с традиционным совместным богослужением. Однако после этого — молчание. Никакого интереса или участия со стороны Фанара. Ни со стороны митрополий Элладской церкви. А там, где есть вакуум, появляются другие. Так появилась Русская православная церковь».

«Всего две недели назад митрополит Волоколамский Антоний прибыл в Албанию в сопровождении двух самых влиятельных фигур Москвы: доверенного помощника патриарха Кирилла Николая Балашова и заместителя председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игоря Якимчука, — сгущают краски фанариоты. — В официальном заявлении, опубликованном Албанской архиепископией, подчеркивается важность „межправославных отношений“ и добавляется, что „особое внимание было уделено важнейшему вопросу — миру на Украине“. Хитроумный Волоколамский епископ не стал терять времени и забросил сети в Албанию, позиционируя себя как первого высокопоставленного представителя зарубежной Церкви, встретившегося с новым архиепископом. А что на повестке дня? Как и следовало ожидать, Украина».

«Православное сообщество бурлит из-за украинского вопроса. За пределами трёх грекоязычных церквей Вселенский патриарх Варфоломей становится всё более изолированным, и Волоколамск архиерей пользуется моментом. Русская церковь решительно действует, чтобы Албания не ускользнула из её рук. На данный момент архиепископ Иоанн официально занимает выжидательную позицию, сохраняя двусмысленность в своих высказываниях. Однако источники предполагают, что после визита в Константинополь его следующим официальным пунктом назначения станет Москва — такое развитие событий нанесёт серьёзный удар по Фанару. Албания — не Болгария; её символизм имеет гораздо большее значение», — указывается в статье.

Затем греческие журналисты выступили с откровенными нападками на Албанскую Православную Церковь, обвинив её в отходе от эллинизма (!), как будет Православие и эллинизм — это синонимы. «Многие наблюдатели отмечают медленную, но неуклонную деэллинизацию Албанской церкви. Именно покойный архиепископ Анастасий возродил Церковь, восстановил её из руин и наполнил её содержанием, за что его до сих пор глубоко любят в Албании. Однако после избрания архиепископа Иоанна усилились слухи о кампании по „деэллинизации“. Некоторые голоса, робкие, но настойчивые, утверждают, что имя архиепископа должно быть не Иоаннис (на греческий манер — РЛ), а Джованни или Джоан и что так называемой эллинизации архиепископства должен быть положен конец».

