Русская линия
Сводка новостей от 2 сентября 2025

Тысячи верующих поклонились чудотворной Донской иконе Божией Матери
Святейший Патриарх Кирилл возглавил торжества в Донском монастыре Москвы, куда накануне из Третьяковской галереи была доставлена великая святыня…

Святейший Патриарх Кирилл перед Донской иконой Божией Матери1 сентября 2025 года, в праздник Донской иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря Москвы, куда накануне из Государственной Третьяковской галереи была доставлена чудотворная Донская икона Пресвятой Богородицы, сообщает Патриархия.Ru.

Перед началом богослужения у входа в храм Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали: наместник Донского монастыря, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност; секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве протопресвитер Владимир Диваков; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

По прибытии в собор Святейший Патриарх Кирилл поклонился чудотворной Донской иконе Божией Матери. Также Святейший Владыка поклонился покоящимся в Большом соборе честным мощам святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России.

Патриаршее богослужение посетили председатель Либерально-демократической партии России, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы В. Сучков.

В храме присутствовали почетный караул и военнослужащие 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru. На площади Донской обители был установлен большой экран, на который была выведена трансляция из Большого собора.

Донская икона Божией Матери в Донском монастыре МосквыНа сугубой ектении были вознесены особые прошения о Святой Руси.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление и молитву перед Донской иконой Божией Матери.

От лица насельников и прихожан Донского монастыря наместник обители митрополит Каширский Феогност приветствовал Предстоятеля и преподнес Его Святейшеству список чудотворной Донской иконы Божией Матери.

Святейший Владыка обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В дар Донской обители Святейший Патриарх передал икону, на которой изображены три московских святителя — Патриархи Иов, Ермоген и Тихон.

После Литургии Патриарх Кирилл освятил новые колокола монастыря и вручил участникам праздника иконки Донской Божией Матери с Патриаршим благословением.

За то время пока Донская икона пребывала в Донском монастыре, к ней смогли приложиться тысячи верующих, выстроившихся в длинную очередь. По рассказам верующих, в среднем время ожидания в очереди достигало 2 часов.

2 сентября после Литургии и молебна святыня покинула обитель и вернулась в Третьяковскую галерею.

