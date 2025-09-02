Святейший Патриарх Кирилл возглавил торжества в Донском монастыре Москвы, куда накануне из Третьяковской галереи была доставлена великая святыня…

1 сентября 2025 года, в праздник Донской иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря Москвы, куда накануне из Государственной Третьяковской галереи была доставлена чудотворная Донская икона Пресвятой Богородицы, сообщает Патриархия.Ru.

Перед началом богослужения у входа в храм Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали: наместник Донского монастыря, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност; секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве протопресвитер Владимир Диваков; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

По прибытии в собор Святейший Патриарх Кирилл поклонился чудотворной Донской иконе Божией Матери. Также Святейший Владыка поклонился покоящимся в Большом соборе честным мощам святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России.

Патриаршее богослужение посетили председатель Либерально-демократической партии России, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы В. Сучков.

В храме присутствовали почетный караул и военнослужащие 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru. На площади Донской обители был установлен большой экран, на который была выведена трансляция из Большого собора.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения о Святой Руси.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление и молитву перед Донской иконой Божией Матери.

От лица насельников и прихожан Донского монастыря наместник обители митрополит Каширский Феогност приветствовал Предстоятеля и преподнес Его Святейшеству список чудотворной Донской иконы Божией Матери.

Святейший Владыка обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В дар Донской обители Святейший Патриарх передал икону, на которой изображены три московских святителя — Патриархи Иов, Ермоген и Тихон.

После Литургии Патриарх Кирилл освятил новые колокола монастыря и вручил участникам праздника иконки Донской Божией Матери с Патриаршим благословением.

За то время пока Донская икона пребывала в Донском монастыре, к ней смогли приложиться тысячи верующих, выстроившихся в длинную очередь. По рассказам верующих, в среднем время ожидания в очереди достигало 2 часов.

2 сентября после Литургии и молебна святыня покинула обитель и вернулась в Третьяковскую галерею.

Русская линия