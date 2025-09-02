Русская линия
Сводка новостей от 2 сентября 2025

Константинопольский Патриарх Варфоломей: «Мы все готовы прислушаться к Духу, который, как мы верим, в этом году ясно показал нам, насколько важно унифицировать дату празднования Пасхи»
Глава Фанара намерен продолжать диалог с Ватиканом о выработке единой даты празднования Пасхи, хотя признаёт, что этот вопрос может решить только Вселенский Собор…

Патриарх Варфоломей и папа Римский ЛевКонстантинопольский Патриарх Варфоломей в интервью Vatican News вновь заявил о продолжающихся переговорах с Ватиканом по установлению «единой даты празднования Пасхи для всех христиан». В этом контексте он упомянул папу Римского Франциска и рассказал о новоизбранном папе Льве XIV, отметив, что он, как и его предшественник, не чужд экуменическому диалогу.

Говоря о планах главы Ватикана посетить Турцию для участия в экуменических торжествах в честь 1700-летия Никейского Вселенского Собора, Патриарх Варфоломей обратил внимание, что «в Никее было решено, что важно свидетельствовать о Воскресении Христовом в один и тот же день по всему известному миру». «К сожалению, исторические обстоятельства не позволили следовать указаниям Собора. Не нам судить о том, что произошло, но мы понимаем, что для того, чтобы нас считали христианами, мы должны праздновать Воскресение Спасителя в один и тот же день», — продолжил глава Фанара.

По его словам, «вместе с покойным Папой Франциском мы поручили комитету изучить этот вопрос». «Начался диалог. Однако у Церквей разные подходы к этому вопросу. Мы также обязаны избегать новых разногласий. Для Православной Церкви то, что было установлено Вселенским Собором, может быть изменено только другим Вселенским Собором. Тем не менее, мы все готовы прислушаться к Духу, который, как мы верим, в этом году ясно показал нам, насколько важно унифицировать дату празднования Пасхи», — заявил Патриарх Варфоломей.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести потребовала в суде запретить деятельность Киевской митрополии УПЦ
При этом глава ГЭСС Виктор Еленский цинично заявил, что украинское государство «не загоняет никого в Православную Церковь Украины или в какую-то другую Церковь»...

Режим Санду продолжает издеваться над архиереями Православной Церкви Молдовы
Епископа Чадыр-Лунгского Николая безосновательно подвергли продолжительному обыску в аэропорту Кишинёва, в результате чего он опоздал на своей рейс в Узбекистан...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем игумена Арсения (Алексеева) и Б.В.Штюрмера, а также день закладки Феодоровского Государева Собора в Царском Селе...

