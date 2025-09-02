Константинопольский Патриарх Варфоломей: «Мы все готовы прислушаться к Духу, который, как мы верим, в этом году ясно показал нам, насколько важно унифицировать дату празднования Пасхи»

Константинопольский Патриарх Варфоломей в интервью Vatican News вновь заявил о продолжающихся переговорах с Ватиканом по установлению «единой даты празднования Пасхи для всех христиан». В этом контексте он упомянул папу Римского Франциска и рассказал о новоизбранном папе Льве XIV, отметив, что он, как и его предшественник, не чужд экуменическому диалогу.

Говоря о планах главы Ватикана посетить Турцию для участия в экуменических торжествах в честь 1700-летия Никейского Вселенского Собора, Патриарх Варфоломей обратил внимание, что «в Никее было решено, что важно свидетельствовать о Воскресении Христовом в один и тот же день по всему известному миру». «К сожалению, исторические обстоятельства не позволили следовать указаниям Собора. Не нам судить о том, что произошло, но мы понимаем, что для того, чтобы нас считали христианами, мы должны праздновать Воскресение Спасителя в один и тот же день», — продолжил глава Фанара.

По его словам, «вместе с покойным Папой Франциском мы поручили комитету изучить этот вопрос». «Начался диалог. Однако у Церквей разные подходы к этому вопросу. Мы также обязаны избегать новых разногласий. Для Православной Церкви то, что было установлено Вселенским Собором, может быть изменено только другим Вселенским Собором. Тем не менее, мы все готовы прислушаться к Духу, который, как мы верим, в этом году ясно показал нам, насколько важно унифицировать дату празднования Пасхи», — заявил Патриарх Варфоломей.

Русская линия