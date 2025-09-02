Епископа Чадыр-Лунгского Николая безосновательно подвергли продолжительному обыску в аэропорту Кишинёва, в результате чего он опоздал на своей рейс в Узбекистан…

Правительство Молдовы продолжает осуществлять давление на Православную Церковь Молдовы и проводить дискриминационную политику в отношении молдавских священнослужителей. В этот раз режим Санду не позволил покинуть территорию Молдовы, устроив безосновательный обыск в аэропорту Кишинёва, епископу Чадыр-Лунгскому Николаю (Рошка). Досмотр архиерея продолжался ровно до тех пор, пока не закончилась посадка на рейс, которым владыка Николай планировал отправиться в Узбекистан, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Телеграм-канал sare și lumină || Ortodoxia în Moldova.

Епископ Николай направлялся в Узбекистан на празднование 35-летия хиротонии уроженца Молдовы митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия (Мораря). Тем не менее, иерарха без объяснения причин задержали на таможне аэропорта Кишинёва и подвергли длительному досмотру, который продолжался до тех пор, пока рейс, которым архиерей планировал вылететь в Ташкент, не покинул взлётную полосу.

Отмечается, что ранее аналогичным образом дважды был не выпущен из страны архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл (Михэеску), направлявшийся в паломничество в Иерусалим. То есть, дискриминация на иерархов Православную Церковь Молдовы со стороны молдавских властей является систематической.

При этом молдавские СМИ прямо пишут, что режим Санду планирует запретить деятельность Православной Церкви Молдовы, копируя подходы украинских властей.

Русская линия