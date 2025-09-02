Русская линия
Сводка новостей от 2 сентября 2025

Режим Санду продолжает издеваться над архиереями Православной Церкви Молдовы
Епископа Чадыр-Лунгского Николая безосновательно подвергли продолжительному обыску в аэропорту Кишинёва, в результате чего он опоздал на своей рейс в Узбекистан…

Епископ Чадыр-Лунгский НиколайПравительство Молдовы продолжает осуществлять давление на Православную Церковь Молдовы и проводить дискриминационную политику в отношении молдавских священнослужителей. В этот раз режим Санду не позволил покинуть территорию Молдовы, устроив безосновательный обыск в аэропорту Кишинёва, епископу Чадыр-Лунгскому Николаю (Рошка). Досмотр архиерея продолжался ровно до тех пор, пока не закончилась посадка на рейс, которым владыка Николай планировал отправиться в Узбекистан, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Телеграм-канал sare și lumină || Ortodoxia în Moldova.

Епископ Николай направлялся в Узбекистан на празднование 35-летия хиротонии уроженца Молдовы митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия (Мораря). Тем не менее, иерарха без объяснения причин задержали на таможне аэропорта Кишинёва и подвергли длительному досмотру, который продолжался до тех пор, пока рейс, которым архиерей планировал вылететь в Ташкент, не покинул взлётную полосу.

Отмечается, что ранее аналогичным образом дважды был не выпущен из страны архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл (Михэеску), направлявшийся в паломничество в Иерусалим. То есть, дискриминация на иерархов Православную Церковь Молдовы со стороны молдавских властей является систематической.

При этом молдавские СМИ прямо пишут, что режим Санду планирует запретить деятельность Православной Церкви Молдовы, копируя подходы украинских властей.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести потребовала в суде запретить деятельность Киевской митрополии УПЦ
При этом глава ГЭСС Виктор Еленский цинично заявил, что украинское государство «не загоняет никого в Православную Церковь Украины или в какую-то другую Церковь»...

Режим Санду продолжает издеваться над архиереями Православной Церкви Молдовы
Епископа Чадыр-Лунгского Николая безосновательно подвергли продолжительному обыску в аэропорту Кишинёва, в результате чего он опоздал на своей рейс в Узбекистан...

Константинопольский Патриарх Варфоломей: «Мы все готовы прислушаться к Духу, который, как мы верим, в этом году ясно показал нам, насколько важно унифицировать дату празднования Пасхи»
Глава Фанара намерен продолжать диалог с Ватиканом о выработке единой даты празднования Пасхи, хотя признаёт, что этот вопрос может решить только Вселенский Собор...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем игумена Арсения (Алексеева) и Б.В.Штюрмера, а также день закладки Феодоровского Государева Собора в Царском Селе...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика