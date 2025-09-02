При этом глава ГЭСС Виктор Еленский цинично заявил, что украинское государство «не загоняет никого в Православную Церковь Украины или в какую-то другую Церковь»…

29 августа 2025 года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск в Высший административный суд о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, сообщает СПЖ со ссылкой на заявление главы ГЭСС Виктора Еленского.

«Если предписание не выполнено, ГЭСС обязана объявить Киевскую митрополию Украинской Православной Церкви аффилированной с запрещенной на Украине Российской Православной Церковью — это первое. Второе — направить письма об этом Киевской митрополии и тем религиозным организациям, которые входят в её состав или связаны с ней. Третье — незамедлительно, как сказано в законе, подать иск в суд о прекращении деятельности Киевской митрополии. Вот это было сделано», — заявил чиновник.

Еленский заверил, что прекращение деятельности Киевской митрополии не означает закрытие всех приходов и общин УПЦ. Если такое решение будет принято судом, то Киевская митрополия УПЦ будет лишена статуса юридического лица и утратит правосубъектность, что означает, что у приходов не будет центра.

«Это также не означает, что приходы будут принуждены перейти к какой-то другой Церкви. Государство не требует, не загоняет никого в Православную Церковь Украины или в какую-то другую Церковь», — на голубом глазу заявил глава службы. По его словам, приходы якобы смогут оставаться независимыми и действовать автономно.

На вопрос одного из журналистов, нашли ли в ГЭСС связи УПЦ со спецслужбами России, Еленский заявил, что речь об этом не идёт. «Речь идет не о связи Украинской Православной Церкви, со спецслужбами Российской Федерации. Если есть связь тех или иных священников с российскими спецслужбами или с оккупантами, или факты коллаборации с оккупантами, то эти случаи рассматриваются отдельно. Мы говорим не об этом. Мы говорим о том, что украинское государство запрещает деятельность структур Русской Православной Церкви на территории Украины», — пояснил он.

