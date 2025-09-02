В этот день в 1909 г. Государь Император Николай II лично заложил знаменитый Феодоровский Государев Собор в Царском Селе, ставший приходским храмом Святых Царственных Мучеников. Торжественный молебен совершил епископ Ямбургский Преосвященнейший Феофан, а первый закладной камень был положен лично Царем. Спустя три года в этот же день 1912 г. Феодоровский Государев Собор был освящен. Храм был построен в старорусском стиле, в обсуждении проекта строительства и внутреннего убранства принимали участие знатоки русской старины В.М.Васнецов, князь А.А.Ширинский-Шихматов, князь М.С.Путятин, профессор Н.В.Покровский, граф А.А.Бобринский и др. Пещерный храм, в котором любила молиться Царская Семья, был освящен в память прп. Серафима Саровского (в храме была специальная «царская комната»), а верхний — в память Феодоровской иконы Божией Матери, фамильной святыни Династии Романовых. Святыней храма была мантия преподобного Серафима, подаренная прмц. великой княгиней Елизаветой Федоровной, сестрой Государыни. Существует предание, что в дни Великого поста Государь оставался молиться в храме до глубокой ночи.

После революции храм был закрыт, онa сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. Ныне собор передан Русской Православной Церкви, и в нем совершаются богослужения. Рядом с собором установлен первый в России памятник св. Царю Николаю.

Сегодня также день памяти вдохновителя создания Союза Русского Народа игумена Арсения (Алексеева), скончавшегося на Афоне в 1913 г.

Он родился в 1837 г., о его рождении, детстве и юности нет достоверных сведений, известно лишь, что в возрасте 14 лет он оставил мир и ушел на Святую Гору Афон. В 1863 г. был пострижен в монашество с именем Арсений, а с 1866 г. началась его миссионерско-проповедническая деятельность, он служил миссионером в Самарской и Кавказской епархиях, где получил известность как борец с сектантством. В конце XIX в. по инициативе обер-прокурора Св. Синода К.П.Победоносцева он был вызван с Афона в Петербург, назначен Синодальным миссионером и настоятелем Воскресенского миссионерского монастыря под Петербургом в сане игумена. Вскоре он применил свои знания и опыт на ниве борьбы с ересью. На рубеже веков в России в среде образованного общества вошли в моду сочинения английского протестанта Фр.Фаррара. Внимательно изучив сочинения англичанина, о. Арсений пришел к выводу, что тот является «решительным врагом Церкви Божией и всей Христианской Святыни» и открыл в Михайловском манеже публичные собеседования, направленные на изобличение еретического духа сочинений Фаррара. Влиятельные поклонники Фаррара обвинили игумена Арсения в богословском невежестве и фанатизме. В ответ он написал брошюру «Обличение на книгу Фаррара, именуемую «Жизнь Иисуса Христа», которую смог издать только в Москве. Враги нанесли новый удар — о. Арсений был лишен звания Синодального миссионера.

В начале войны с Японией игумен Арсений послал на фронт 2 иеромонахов и 9 иноков с походной церковью во имя Св. блгв. вел. кн. Александра Невского, в храмах Воскресенского монастыря ежедневно совершалась молитва о живых и погибших воинах и о победе над врагом. Однако вскоре грянула новая беда — революция. С началом революционных беспорядков о. Арсений стал публиковать краткие послания, в которых пытался вразумить русских людей, вставших на путь борьбы со властью. Вместе с А.И.Дубровиным, А.А.Майковым и И.И.Барановым (которые, видимо, были его духовными чадами) игумен Арсений стоял у истоков Союза Русского Народа. После создания СРН 23 декабря 1905 г. Государь принял депутацию Союза, в составе которой был и о. Арсений. В ходе Высочайшего приема он поднес Государю икону Архистратига Михаила, а также, воспользовавшись случаем, передал свою брошюру «Выписи тяжких ересей, от которых погибает Церковь и Государство наше». В брошюре он обличал столичных фарраровцев, называл их «нечестивцами» и заявлял, что только «ради их грехов и изливает Бог свои фиалы на нашу Россию». Такой дерзости ему простить не могли, и в январе 1906 г. последовал указ Св. Синода об увольнении игумена Арсения от управления Воскресенским монастырем и ссылке в Соловецкий монастырь. Из Петербурга его провожала многотысячная толпа последователей, многие плакали, полагая, что прощаются с ним навсегда, московский СРН поднес ему икону московских святителей с надписью «Союз Русского Народа отцу игумену Арсению во дни гонения его за верность Православию и Русскому Самодержавию из Петрограда в Соловецкий монастырь».

Благодаря хлопотам его почитателей летом 1906 г. ссылка была отменена. Осенью 1906 г. он прибыл в Киев на 3-й Всероссийский монархический съезд. В своем выступлении на съезде он заявил, что «перед русскими людьми стоит теперь задача и долг спасать Самодержавие, спасать и Церковь. Если мы не спасем Церкви, не спасем и России». В 1907 г. игумен Арсений стал организатором паломничества русских патриотов на Святую Землю, которое мыслилось им как начало крестового похода против революции. Он составил специальную покаянную молитву Русского Народа, чтобы сугубо помолиться на Голгофе и у Гроба Господня о спасении Отечества. 1 июля 1907 г. паломники вернулись в С.-Петербург со святыней — иконой Воскресения Христова с вделанной в нее частицей Гроба Господня, которой благословил Русского Царя Вселенский Патриарх. В 1911 г. о. Арсений был возведен в сан архимандрита и назначен в тесно связанный с его родным Афоном Драндский Успенский монастырь Сухумской епархии. В это время на Святой Горе разгорелись прения об Имени Божием. По поручению Св. Синода архимандрит Арсений был направлен туда для борьбы с имяславием. Сначала он обличал имяславие, но вскоре, сделав вывод о православности движения имяславцев, стал одним из его вождей, организовав Союз Исповедников Имени Господня во имя Св. Архистратига Михаила. Имяславцы предали анафеме Константинопольского Патриарха и некоторых российских архиереев, которых считали масонами. Как известно, движение имяславцев было жестоко подавлено войсками, действиями которых руководил тоже активный участник патриотического движения архиепископ Никон (Рождественский). Он писал, что ко времени его прибытия на Афон архимандрит Арсений был разбит параличом. В этом главный гонитель имяславия видел свершение Суда Божия над одним из вождей движения. Однако есть сведения, что архимандрит Арсений, заболев лихорадкой, по ошибке лекаря, принял вместо хины яд. 20 августа 1913 г. он скончался в Андреевском скиту и по распоряжению архиепископа Никона был погребен в лесной чаще как еретик, без отпевания.

В этот день, в 1918 году, находясь в заточении в Петропавловской крепости был замучен видный правый государственный деятель председатель Совета министров Российской Империи Борис Владимирович Штюрмер. Он родился 15 июля 1848 г. в семье отставного ротмистра в Тверской губернии. Образование получил на юридическом факультете Петербургского университета, с 1872 г. состоял на государственной службе, был Ярославским губернатором, директором департамента общих дел Министерства внутренних дел, членом Государственного совета. В январе 1916 г. назначен председателем Совета Министров и министром внутренних дел. Дружил с Г. Е.Распутиным, из-за чего подвергался ожесточенным нападкам со стороны врагов Самодержавия, был зачислен в состав «темной силы». Активно поддерживал деятельность монархических организаций, сам был членом Русского Собрания, а его брат состоял членом Совета и казначеем этой старейшей монархической организации. Защищал монархистов от нападок военных и местных гражданских властей, будучи премьером. Был хозяином правого салона в Петербурге, где обсуждались в неформальной обстановке пути и способы борьбы с революцией. После февральского переворота был арестован одним из первых и заточен в Петропавловскую крепость, где подвергался постоянным избиениям, издевательствам и глумлению со стороны революционной черни. Родным и близким не позволили даже попрощаться с умиравшим стариком.

В этот же день в 1918 г. по делу «Каморры народной расправы» были расстреляны ЧК активные участники патриотического движения: художник Лука Тимофеевич Злотников, председатель Николаевского отдела Союза Русского Народа Иосиф Васильевич Ревенко, основатель Союза русских патриотов Леонид Николаевич Бобров, один из основателей Русского Национального Клуба Александр Львович Гарязин, лидер Петроградского отдела Отечественного Патриотического Союза Николай Александрович Ларин и предприниматель Василий Петрович Мухин.

Сегодня также день памяти активного участника монархического движения в Киеве священника Василия Матвеевича Кудрицкого, расстрелянного в 1938 г.

В этот день мы вспоминаем также выдающего ученого, видного государственного деятеля, активного члена Русского Собрания и Союза Русских Людей графа Алексея Александровича Бобринского, скончавшегося в изгнании в 1927 г.

Сегодня также день памяти известного подвижника Православия иеромонаха Серафима (Роуза), скончавшегося в 1982 г.

Русская линия