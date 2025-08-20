В Русской Православной Церкви надеются, что к 2029 году основные строения Соловецкого монастыря будут полностью восстановлены

20 августа 2025 года в Патриарших покоях в Казначейском корпусе Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось рабочее совещание по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага, сообщает Патриархия.Ru.

Из числа представителей Русской Православной Церкви на заседании присутствовали: управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий; председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр; наместник Соловецкого монастыря епископ Озерский Порфирий; личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла епископ Раменский Алексий; руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега).

Также в дистанционном формате в заседании приняли участие глава Республики Карелия А. Парфенчиков и ряд представителей федеральных и региональных органов власти, министерств и ведомств.

Святейший Патриарх Московский Кирилл обратился к собравшимся со вступительным словом, в котором призвал собравшихся приложить максимальные усилия, чтобы к 2029 году полностью восстановить «приоритетные объекты архитектурного ансамбля Соловков».

«Как вы знаете, в 2029 году состоится празднование 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловках. Посещение Русского Севера дает возможность многим людям, вне зависимости от их религиозной принадлежности, прикоснуться к совершенно особым святым местам нашей страны, которые вошли в историю Отечества с замечательным наименованием «Северная Фиваида», — отметил Предстоятель.

«Учитывая огромное значение Соловков — духовное, культурное, историческое — мы все, собравшиеся за этим столом, должны позаботиться о том, чтобы максимально использовать наше время, время религиозной свободы, время уважения к Православию, когда руководители нашей страны православные люди, когда всё нам благоприятствует. Чтобы в это время мы могли решить проблемы, которые существуют, в том числе, на Соловках, хотя, конечно, не только на Соловках. И вот о чем хотел бы предложить вам подумать. Наша общая задача к 2029 году заключается в том, чтобы полностью восстановить, по крайней мере, приоритетные объекты архитектурного ансамбля Соловков», — призвал Патриарх Кирилл.

В ходе заседания обсуждались текущие вопросы восстановления Соловецкого монастыря и развития Соловецкого архипелага.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл сказал:

«Хотел бы сердечно поблагодарить всех участников нашего сегодняшнего заседания и поделиться некоторыми мыслями, с оценкой атмосферы, в которой мы работаем.

Вспоминаю, с чего мы начинали и как сложно было представителям Церкви взаимодействовать с представителями культурного сообщества, со специалистами. Но ведь ничего подобного сейчас не наблюдается. Это свидетельствует об огромных переменах в жизни нашей страны. Конечно, решающую роль в этом играет наш Президент, православный человек, любящий свою Родину и преданный своей Церкви. Но и то, что сейчас происходит в контексте нашей работы, свидетельствует о том, что действительно радикально поменялись взаимоотношения представителей культурного сообщества, Церкви, специалистов, и мы можем все вместе работать на благо страны, с учетом интересов Церкви, на благо всего нашего народа.

Ну, а если говорить о повестке дня, то с благодарностью отношусь к тому, что уже было сделано в практическом плане при решении ранее поставленных задач. Хотел бы поблагодарить Вас, дорогой Дмитрий Николаевич, за Ваши труды, за Ваше доброе отношение как к этой теме, так и ко многим другим вопросам в сфере церковно-государственных отношений. Вы высокий профессионал, мудрый политик и, несомненно, преданный член Церкви. Думаю, именно такая комбинация в масштабах всей страны и призвана обеспечить уникальное цивилизационное развитие России.

Цивилизация, которую мы создаем и в значительной мере уже создали, бесспорно, чрезвычайно притягательна для многих народов. А одним из факторов, формирующих российскую цивилизацию, являются взаимоотношения Церкви с государством, научным и культурным сообществом. Поэтому и наше с вами сегодняшнее заседание — это тоже положительный вклад в совершенствование этих отношений.

Сердечно благодарю всех, кто сегодня присутствовал, — представителей государства, разного рода организаций и вас, дорогие владыки и отцы".

По окончании заседания Святейший Патриарх Кирилл совершил утреню всенощного бдения в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря.

Русская линия