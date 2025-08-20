19 августа 2025 года сотрудники Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» вынесли из Ближних Пещер монастыря мощи преподобных Киево-Печерских и провели над ними неизвестные манипуляции, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Телеграм-канал «Фортеця Лавра».

«Раки мощей преподобных выложены на улице. В них проводят какие-то манипуляции работники заповедника. Забираются своими руками, что-то сушат. Выглядит это дико, ужасно и пренебрежительно по отношению к нашим святым. Что сейчас происходит с самими мощами — неизвестно. С тех пор, как братии несколько месяцев назад запретили доступ в пещеры, наши преподобные находятся в совершенно неизвестном состоянии. Не отпускает ощущение страшного кощунства», — отмечается в сообщении.

28 марта 2025 года представители Министерства Культуры Украины в сопровождении полиции совершили захват Ближних и Дальних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, в которых почивают нетленные мощи преподобных Киево-Печерских. Захватчики взломали двери на входах в Пещеры и установили свои замки. Доступ братии монастыря к пещерам с тех пор был полностью запрещён.

