Украинские чиновники намерены уничтожить те храмовые росписи, которые кажутся им связанными с «москалями»…

Исполняющая обязанности директора заповедника «Киево-Печерская лавра» Светлана Котляревская анонсировала уничтожение части росписей Успенского собора Киево-Печерской лавры, сообщает СПЖ.

По ее словам, восстановление и роспись храма «происходило при большом влиянии московитов, когда Лаврой заправляла УПЦ (МП)», потому «здесь появились изображения руководителей тогдашней церкви МП, которые увековечили себя, вписав рядом с изображениями исторических сакральных фигур Киево-Печерской лавры, преподобных».

«Если мы изменим соответствующие росписи и оставим на них только тех, кто действительно там должен быть, это может стать прекрасным примером наглядной дерусификации Успенского собора», — заявила Котляревская, добавив, что ищет на эту «работу» спонсоров.

Росписи Успенского собора давно не дают покоя чиновникам украинского Минкульта. Ранее прежний директор заповедника Максима Остапенко заявлял, что часть росписей Успенского собора якобы были сделаны по заказу Москвы, и свидетельствуют о том, что в Лавре готовились к оккупации.

Он заверил, что «стиль росписей Андреевского придела — это „русско-византийское“ направление XIX века, характерное для таких городов как Можайск и Рязань. Это стиль, усиливающий „великорусскую имперскую идею“».

Остапенко выразил недовольство тем, что в Украинской Православной Церкви допустили изображение на фресках Успенского собора преподобного Серафима Саровского, а он «официальный покровитель ядерного оружия РФ».

