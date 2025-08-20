Сегодня мы чтим память преподобного Антония Оптинского. Преподобный Антоний (в миру — Александр Иванович Путилов) родился 9 марта 1795 года в Борисоглебске Ярославской губернии. В детстве и юности Александр был весьма тих и скромен. Призвание к монашеской жизни он почувствовал ещё в детском возрасте, чему послужил и пример его старших сродников и братьев, посвятивших себя иноческой жизни.

При нашествии французов в 1812 году Александр оказался в Москве и жестоко пострадал от них. Бежал в Ростов к своим родным, а оттуда через некоторое время отправился в рославльские леса, где уже пять лет подвизался его старший брат Тимофей, будущий игумен Оптиной пустыни преподобный Моисей. Выдержав четырёхлетний искус, 2 февраля 1820 года Александр был облечён в ангельский образ на праздник Сретения Господня и наречён Антонием. Исполняя волю боголюбивого архипастыря — епископа Калужского Филарета, преподобный Моисей и преподобный Антоний 3 июня 1821 года отправляются в Оптину пустынь для основания при сей обители уединённого скита.

Место было выбрано в 170 саженях к востоку от монастыря в густом лесу. Очистив от леса само место, пустынники построили небольшую келию и соорудили церковь во имя святого Иоанна, Предтечи Господня. В 1825 году, после назначения преподобного Моисея настоятелем Оптиной пустыни, преподобный Антоний был определён начальником скита. К добровольным трудам и подвигам монашеским преподобного Антония вскоре присоединился и крест тяжёлой, длительной болезни.

В декабре 1839 года епископ Калужский Николай поставил его игуменом в малоярославецкий Черно-Островский монастырь. Управляя обителью в болезненном состоянии, преподобный Антоний положил прочное начало устроению обители, а также окончил и начатое его предшественником внешнее её устроение. Но вскоре преподобный Антоний возвратился на покой в любезную его сердцу Оптину пустынь.

В строгом подвиге преподобный старец Антоний стал проводить своё новое жительство, отчего усилилась болезнь в ногах до крайности. Как великий любитель безмолвия преподобный Антоний желал уединённой жизни, проводимой в молитвенных трудах, чтении и богомыслии. Но его духовные дарования привлекали к нему множество посетителей, желающих принять благословение и духовное назидание.

9 марта 1865 года, когда старцу исполнилось ровно 70 лет, после трёхлетнего самоиспытания он принял великую схиму. По болезни старца пострижение было совершено келейно настоятелем обители преподобным Исаакием. В июле открылась во всей силе предсмертная болезнь его.

7 августа 1865 года наступил последний день жизни многострадального преподобного Антония. Вечером, во время всенощного бдения, умирающий вдруг потребовал, чтобы к нему пригласили настоятеля. Как истинный послушник он и в последний путь не хотел отправляться без настоятельского благословения. Исполняя беспрекословно волю умирающего, настоятель преподобный Исаакий благословил его и простился с ним уже навеки. Через несколько часов преподобный Антоний тихо и мирно дважды вздохнул и с третьим, едва заметным воздыханием мирно предал чистую свою душу в руки Божии.

