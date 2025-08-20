Русская линия
Иерусалимский Патриарх Феофил призвал мировое сообщество остановить произвол израильских властей
Глава Иерусалимского Патриархата также выразил благодарность Иордании за защиту христиан на Святой Земле…

Иерусалимский Патриарх ФеофилВ свете блокировки счетов Иерусалимского Патриархата еврейскими чиновниками Иерусалимский Патриарх Феофил III призвал международное сообщество взять на себя моральную и гуманитарную ответственность и положить конец произволу властей Израиля, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Патриарх Варфоломей, в частности, высоко оценил протест МИД Иордании, выраженный им в связи с нападками на Иерусалимский Патриархат и сложной ситуацией в Секторе Газа.

По сообщению телеканала Al Mamlaka TV, глава Иерусалимского Патриархата отметил, что неизменная поддержка королём Иордании Абдаллой Иерусалимской Православной Церкви отражает мужество и мудрость, которые уже давно характеризуют руководство Иордании. «Позиция короля Иордании гарантирует защиту христиан на Святой Земле», — заявил Его Блаженство.

Как сообщает The Jordan Times, Патриарх Феофил подчеркнул уникальную роль Иордании, династии Хашимитов и короля Абдаллы как законных хранителей мусульманских и христианских святынь. Патриарх высоко оценил последовательные усилия короля по противодействию захвату земель и нарушениям прав христиан, их святынь и церковной собственности.

Говоря о замороженных банковских счетах, Патриарх Феофил отметил, что скоординированные действия с другими Церквями привели к выработке единой позиции, которая была доведена до сведения международного сообщества с призывом прекратить эту несправедливую практику. Он предупредил, что изъятие церковных средств подрывает гуманитарную и социальную миссию Патриархата, которая включает в себя школы, общественные центры и программы помощи нуждающимся.

