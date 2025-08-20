Глава Иерусалимского Патриархата также выразил благодарность Иордании за защиту христиан на Святой Земле…

В свете блокировки счетов Иерусалимского Патриархата еврейскими чиновниками Иерусалимский Патриарх Феофил III призвал международное сообщество взять на себя моральную и гуманитарную ответственность и положить конец произволу властей Израиля, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Патриарх Варфоломей, в частности, высоко оценил протест МИД Иордании, выраженный им в связи с нападками на Иерусалимский Патриархат и сложной ситуацией в Секторе Газа.

По сообщению телеканала Al Mamlaka TV, глава Иерусалимского Патриархата отметил, что неизменная поддержка королём Иордании Абдаллой Иерусалимской Православной Церкви отражает мужество и мудрость, которые уже давно характеризуют руководство Иордании. «Позиция короля Иордании гарантирует защиту христиан на Святой Земле», — заявил Его Блаженство.

Как сообщает The Jordan Times, Патриарх Феофил подчеркнул уникальную роль Иордании, династии Хашимитов и короля Абдаллы как законных хранителей мусульманских и христианских святынь. Патриарх высоко оценил последовательные усилия короля по противодействию захвату земель и нарушениям прав христиан, их святынь и церковной собственности.

Говоря о замороженных банковских счетах, Патриарх Феофил отметил, что скоординированные действия с другими Церквями привели к выработке единой позиции, которая была доведена до сведения международного сообщества с призывом прекратить эту несправедливую практику. Он предупредил, что изъятие церковных средств подрывает гуманитарную и социальную миссию Патриархата, которая включает в себя школы, общественные центры и программы помощи нуждающимся.

Русская линия