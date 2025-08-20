20 августа 2025 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. В аэропорту Соловки Святейшего Владыку приветствовали губернатор Архангельской области А. Цыбульский, наместник Соловецкого монастыря епископ Озерский Порфирий, сообщает Патриархия.Ru.

Из аэропорта Святейший Патриарх Кирилл направился в Соловецкий монастырь. В Троицком соборе Соловецкой обители Святейшего Патриарха встречали заместитель председателя правительства РФ, сопредседатель Попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Д. Чернышенко, губернатор Санкт-Петербурга А. Беглов, первый заместитель министра культуры РФ С. Обрывалин, председатель Совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага А. Гуц и братия обители.

Святейший Владыка поклонился мощам преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Затем Святейший Патриарх Кирилл обратился со словом к архипастырям, насельникам монастыря и паломникам:

«Ваше Преосвященство владыка игумен! Дорогие отцы, братья, сестры, все, кто присутствует здесь, в этом храме!

С особым чувством всегда посещаю Соловки. Может быть, потому что я, наверное, один из немногих, кто посещал эту святую обитель, когда здесь была мерзость запустения, когда трудно было даже представить, что процветет сие место той духовной красотой, которой оно всегда славилось и к которой притекали тысячи и тысячи благочестивых русских людей. И вот эти времена настали, и всё то опасное, страшное, что присутствовало на этом месте, ушло в небытие.

И вот что мы можем ясно понять на этом примере — силу Божиего Промысла, который ведёт человека и, наверное, всю человеческую семью таким путём, что зло, каким бы могущественным оно ни было, всегда побеждается. Оно либо исчезает, как исчезли целые государства, несущие в себе зло, либо надламывается и теряет свою силу. Ведь совершенно очевидно, что добро, за которым стоит Сам Господь, сильнее зла, тем более зла, проистекающего от человеческого греха.

Но теперь на всех тех, кто здесь трудится, молится, кто связал и связывает свою жизнь с Соловками, особая ответственность. Быть достойными тех подвигов, которые совершались на Соловках — имею в виду подвиги духовные. Жизнь в соответствии с монашескими обетами, жизнь в соответствии с избранным вами путём — обращаюсь сейчас к братии — должна действительно соответствовать тому, что явили Соловки, воскрешая духовную жизнь всего нашего народа. Мысль не только о своём собственном спасении, но и молитва за всю нашу страну, за наш народ, пастырская забота о тех паломниках, которые сюда приходят, которые должны встречать в вашем лице и смирение, и любовь, и поддержку, — вот пусть всё это процветает на Соловецкой земле, в этой обители, которая явила нам столько силы духа верующего человека, сколько, может быть, ни одна другая обитель на нашей земле. Одно это многое требует от тех, кто связал свою жизнь с Соловецкой обителью. Но это должны знать и паломники наши, которые, входя под эти своды и молясь в этих святых стенах, должны сознавать то великое значение, которое это место имеет для Отечества нашего и для нашей Церкви.

Всех вас сердечно еще раз приветствую, и молитвами святых соловецких угодников Божиих да хранит Господь землю нашу, Отечество наше, Церковь нашу и сию святую обитель. Аминь. Храни вас Господь!"

20−21 августа Предстоятель Русской Церкви возглавит в Соловецком монастыре торжества по случаю дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.

