Мусульманская Иордания первой вступилась за Иерусалимский Патриархат
Пока в православных государств хранили молчание иорданские власти выразили протест решением Израиля заморозить счета Иерусалимской Церкви…

Король Иордании Абдалла II и Иерусалимский Патриарх ФеофилМинистерство иностранных дел Иордании самым решительным образом осудило решение Израиля заморозить банковские счета Иерусалимского Патриархата, назвав его серьёзной эскалацией конфликта и нарушением исторических прав Патриархата на Святой Земле, сообщает портал «OrthodoxTimes».

В заявлении, опубликованном в субботу, министерство заявило, что заморозка счетов и сопровождающие её нападения на христиан в Иерусалиме «представляют собой вопиющее нарушение многовековых прав Иерусалимского Патриархата».

Власти Иордании предупредили, что такая практика представляет собой «опасную эскалацию, которая усугубляет ситуацию и нарушает исторический и правовой статус-кво, регулирующий использование исламских и христианских святынь в оккупированном Иерусалиме».

Пресс-секретарь МИД Иордании посол Суфьян Куда подчеркнул, что Израиль как оккупирующая держава «несёт полную ответственность за продолжающуюся эскалацию и нарушения». Он добавил, что эти меры «представляют собой вопиющее нарушение международного и гуманитарного права», и предупредил об «их серьёзных последствиях и угрозе, которую они представляют для региональной стабильности и безопасности».

Кудах призвал международное сообщество «выполнить свои юридические и моральные обязательства и предпринять незамедлительные и эффективные шаги, чтобы заставить Израиль прекратить нарушения и соблюдать свои обязательства по международному праву». Он также подчеркнул необходимость сохранения исторического и правового статус-кво в отношении святых мест, находящихся под опекой Хашимитского Королевства.

Завершая своё выступление, Куда подтвердил, что «достижение справедливого и всеобъемлющего мира путём создания двух государств, гарантирующего образование независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, в соответствии с резолюциями о международной законности, является единственным путём к безопасности и стабильности в регионе».

Владимир Путин потребовал от Дональда Трампа остановить гонения на Украинскую Православную Церковь
Президент России поставил одним из главных пунктов будущего мирного соглашения России и Украины безопасность украинских верующих...

Киевская митрополия УПЦ отказалась выполнять предписание ГЭСС Украины о разрыве отношений с РПЦ
Блаженнейший Митрополит Онуфрий назвал требования ведомства незаконным актом и фикцией, которые не могут быть приняты к исполнению...

Состоялась первая встреча Антиохийского Патриарха Иоанна и нового главы Сирии Ахмеда аш-Шараа
Исламисты, пришедшие к власти в Сирийском государстве благодаря оружию, вынуждены считаться с христианским населением...

Глава России встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием
Ранее иерарх Православной Церкви в Америке призывал свою паству усиленно молиться о том, чтобы переговоры президентов России и США на Аляске прошли успешно...

В Интернете появился сайт, фиксирующий факты нарушений прав Поместных Православных Церквей
Команда портала призывает всех неравнодушных людей присылать им информацию о нарушениях прав верующих в Молдове, Украине, Сербии и других странах...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем великого русского химика А.М.Бутлерова...

