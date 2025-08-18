Министерство иностранных дел Иордании самым решительным образом осудило решение Израиля заморозить банковские счета Иерусалимского Патриархата, назвав его серьёзной эскалацией конфликта и нарушением исторических прав Патриархата на Святой Земле, сообщает портал «OrthodoxTimes».

В заявлении, опубликованном в субботу, министерство заявило, что заморозка счетов и сопровождающие её нападения на христиан в Иерусалиме «представляют собой вопиющее нарушение многовековых прав Иерусалимского Патриархата».

Власти Иордании предупредили, что такая практика представляет собой «опасную эскалацию, которая усугубляет ситуацию и нарушает исторический и правовой статус-кво, регулирующий использование исламских и христианских святынь в оккупированном Иерусалиме».

Пресс-секретарь МИД Иордании посол Суфьян Куда подчеркнул, что Израиль как оккупирующая держава «несёт полную ответственность за продолжающуюся эскалацию и нарушения». Он добавил, что эти меры «представляют собой вопиющее нарушение международного и гуманитарного права», и предупредил об «их серьёзных последствиях и угрозе, которую они представляют для региональной стабильности и безопасности».

Кудах призвал международное сообщество «выполнить свои юридические и моральные обязательства и предпринять незамедлительные и эффективные шаги, чтобы заставить Израиль прекратить нарушения и соблюдать свои обязательства по международному праву». Он также подчеркнул необходимость сохранения исторического и правового статус-кво в отношении святых мест, находящихся под опекой Хашимитского Королевства.

Завершая своё выступление, Куда подтвердил, что «достижение справедливого и всеобъемлющего мира путём создания двух государств, гарантирующего образование независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, в соответствии с резолюциями о международной законности, является единственным путём к безопасности и стабильности в регионе».

Русская линия