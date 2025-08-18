Мусульманская Иордания первой вступилась за Иерусалимский Патриархат
Пока в православных государств хранили молчание иорданские власти выразили протест решением Израиля заморозить счета Иерусалимской Церкви…
Министерство иностранных дел Иордании самым решительным образом осудило решение Израиля заморозить банковские счета Иерусалимского Патриархата, назвав его серьёзной эскалацией конфликта и нарушением исторических прав Патриархата на Святой Земле, сообщает портал «OrthodoxTimes».
В заявлении, опубликованном в субботу, министерство заявило, что заморозка счетов и сопровождающие её нападения на христиан в Иерусалиме «представляют собой вопиющее нарушение многовековых прав Иерусалимского Патриархата».
Власти Иордании предупредили, что такая практика представляет собой «опасную эскалацию, которая усугубляет ситуацию и нарушает исторический и правовой статус-кво, регулирующий использование исламских и христианских святынь в оккупированном Иерусалиме».
Пресс-секретарь МИД Иордании посол Суфьян Куда подчеркнул, что Израиль как оккупирующая держава «несёт полную ответственность за продолжающуюся эскалацию и нарушения». Он добавил, что эти меры «представляют собой вопиющее нарушение международного и гуманитарного права», и предупредил об «их серьёзных последствиях и угрозе, которую они представляют для региональной стабильности и безопасности».
Кудах призвал международное сообщество «выполнить свои юридические и моральные обязательства и предпринять незамедлительные и эффективные шаги, чтобы заставить Израиль прекратить нарушения и соблюдать свои обязательства по международному праву». Он также подчеркнул необходимость сохранения исторического и правового статус-кво в отношении святых мест, находящихся под опекой Хашимитского Королевства.
Завершая своё выступление, Куда подтвердил, что «достижение справедливого и всеобъемлющего мира путём создания двух государств, гарантирующего образование независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, в соответствии с резолюциями о международной законности, является единственным путём к безопасности и стабильности в регионе».
