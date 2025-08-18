Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске президент РФ Владимир Путин обозначил одним из главных условий мирного соглашения России с Украиной прекращение гонений на Украинскую Православную Церковь и обеспечение безопасности украинских православных христиан, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на газету The New York Times.

По данным американского издания, во время саммита глав России и США, проходившем 17 августа в Анкоридже (штат Аляска), был затронут широкий спектр различных тем, касающихся двухстороннего сотрудничества и мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Свидетели разговора двух президентов утверждают, что Владимир Путин требовал предоставить гарантии безопасности Украинской Православной Церкви, как один из элементов предстоящих мирных договорённостей.

Кроме того, он также заявил о необходимости закрепления русского языка как государственного на Украине.

Данные пункты озвучивались российскими властями и ранее. Поэтому нет ничего неожиданного в том, что глава России поднял их на переговорах с Дональдом Трампом. Кто бы что ни говорил, но именно политическая Москва сегодня делает всё возможное, чтобы на Украине в ближайшей перспективе сохранилось Православие. В этом свете понятна поддержка действий Владимира Путина со стороны Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

