Ранее иерарх Православной Церкви в Америке призывал свою паству усиленно молиться о том, чтобы переговоры президентов России и США на Аляске прошли успешно…

15−16 августа 2025 года на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) прошли российско-американские переговоры на высшем уровне, по окончании которых глава России Владимир Путин возложил цветы к могилам советских воинов на кладбище «Форт Ричардсон» и побеседовал с иерархом Православной Церкви в Америке архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием, сообщает Служба коммуникации ОВЦС со ссылкой на Kremlin.ru.

На участке «Союзники в годы Второй мировой войны» находится 14 захоронений советских граждан. Установлены имена и воинские звания 11 военнослужащих: девяти летчиков, участвовавших в перегоне самолетов по авиатрассе Аляска — Сибирь, и двух моряков, находившихся в США для приема кораблей по ленд-лизу. Одна могила остается неизвестной, еще два захоронения считаются гражданскими.

Президент России подарил архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию икону преподобного Германа Аляскинского, покровителя Америки, и икону Успения Пресвятой Богородицы.

«Хочу передать вам самые лучшие пожелания от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мы с ним встречались перед моей поездкой сюда. Он мне сам рассказал о том, как здесь зарождалась Православная Церковь. Он рассказал мне, что он здесь тоже бывал, проводил службу. С большой теплотой отзывался о Вас», — сказал В. Путин.

Архиепископ Алексий поблагодарил президента России и также преподнес ему в дар икону преподобного Германа Аляскинского, которая была написана на Афоне. «Это икона, которая была дана мне в дар, когда я был рукоположен епископом со Святой Горы. В течение четырех лет она находилась в моем уголке, где я молюсь, и я хотел бы передать ее Вам для того, чтобы выразить признательность коренного населения Аляски лидеру той страны, которая направила когда-то сюда миссионеров. Потому что Россия подарила нам то, за что мы наиболее признательны, что-то наиболее ценное — это православная вера», — сказал архиерей.

Владыка Алексий рассказал, что старается посещать Россию каждый год. «Для меня, равно как и для моего священства, для семинаристов — это всегда большой подарок. Каждый раз, когда они оказываются там (в России), они говорят — мы оказались дома», — добавил он.

Владимир Путин назвал иерарха желанным гостем, отметив, что тот всегда, когда бы он ни приехал, может чувствовать себя в России как дома.

Кроме того, В. Путин кратко пообщался с директором национального кладбища «Форт Ричардсон» Двейном Мэндэнхоллом, поблагодарил его за сохранение и доброе отношение к памяти советских воинов.

