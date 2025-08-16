Блаженнейший Митрополит Онуфрий назвал требования ведомства незаконным актом и фикцией, которые не могут быть приняты к исполнению…

21 июля 2025 года в Киевскую митрополию Украинской Православной Церкви поступило письмо от Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) с предписанием устранить «признаки аффилированности» с Русской Православной Церковью. В официальном обращении Киевская митрополия заявила, что данный документ является не правовым актом, а фактически публичным ультиматумом, основанным на субъективных мнениях руководства службы. Открытое письмо, подписанное Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, опубликовала 16 августа пресс-служба УПЦ, передаёт СПЖ.

Отмечается, что этому письму предшествовали публикации и заявления ГЭСС, где путём искажения фактов формировалась идея запрета деятельности УПЦ.

«Полученное письмо с предписанием стало ожидаемым результатом длительного процесса, и по содержанию оно является не столько правовым актом государственной службы, сколько публичным ультиматумом в адрес высших руководящих органов Украинской Православной Церкви, в основу которого легли не официальные документы и объективные факты, а собственные субъективные мнения руководителя», — говорится в письме УПЦ.

Также в УПЦ сообщают, что не получали ни приказа ГЭСС о проведении исследования по вопросу «аффилированности», ни уведомлений о его результатах, что лишило Церковь возможности представить свою позицию. Кроме того, значительная часть материалов, использованных исследовательской группой, оказалась секретной или основанной на документах иностранного государства, которое ведет войну против Украины. Представители УПЦ подчеркивают: религиозная организация не может нести ответственность за действия третьих лиц.

Далее в письме обращают внимание на то, что закон № 3894-IX позволил вмешиваться в свободу вероисповедания под предлогом нацбезопасности, что нарушает Конвенцию и Пакт о гражданских и политических правах, где такая причина не предусмотрена. Их создатели исходили из того, что религиозный плюрализм — основа демократии и государство не вправе диктовать, во что верить, или ограничивать веру ссылками лишь на безопасность.

Также митрополия заявляет, что состав исследовательской группы не обладает богословской и канонической компетенцией, а её члены неоднократно публично высказывали предвзятые позиции в отношении УПЦ.

«Эти и другие факты свидетельствуют об отсутствии независимости и компетенции членов исследовательской группы, что в свою очередь делает невозможным объективность заключения в рамках осуществляемого исследования», — подчеркивается в документе.

В связи с этим Церковь уже обратилась в суд с требованием приостановить действие приказа ГЭСС.

В УПЦ заключают, что предписание ГЭСС от 17 июля 2025 года с «требованием устранить какие-то надуманные признаки аффилированности» — это грубое вмешательство во внутреннюю жизнь Украинской Православной Церкви; оно нарушает действующее законодательство Украины и международного права; было вынесено до завершения судебных процессов в установлении фактов незаконных действий со стороны ГЭСС; противоречит стратегии нацбезопасности Украины от 25 марта 2021 г., утвержденной Президентом Украины и запрещающей обострять религиозные конфликты.

«Предписание, полученное и Киевской митрополией Украинской Православной Церкви, имеет откровенно манипулятивный характер и абсолютно далеко от объективности и реалий, в которых находится Украинская Православная Церковь», — говорится в письме.

В заключении подчеркивается, что, проанализировав этот документ, Киевская митрополия УПЦ пришла к выводу, что «пункты предписания с обязательством устранить нарушения законодательства о свободе совести и религиозных организациях, являются фикционными, не имеют отношения к Украинской Православной Церкви, а потому не могут быть приняты к исполнению».

