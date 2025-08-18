Русская линия
Сводка новостей от 18 августа 2025

В Интернете появился сайт, фиксирующий факты нарушений прав Поместных Православных Церквей
Команда портала призывает всех неравнодушных людей присылать им информацию о нарушениях прав верующих в Молдове, Украине, Сербии и других странах…

Портал НаследиеВ связи с притеснениями православных верующих во многих странах мира и на пространстве СНГ в молдавском сегменте сети Интернет открылся портал «Наследие», который собирает данные о дискриминации, гонениях и притеснениях верующих Православной Церкви Молдовы, Украинской Православной Церкви и Сербского Патриархата, сообщает Телеграм-канал «Православная Молдова и мир».

Команда сайта состоит из представителей разных стран и профессий. Основой их взаимодействия выступает «желание защитить то, что является основой нормальной жизни и нормального будущего» — Церковь, институты семьи и брака, а также традиционные ценности.

В рамках данной инициативы будут отслеживаться, собираться и структурироваться факты соответствующих нарушений. Фактически сайт призван стать базой актуальных и объективных данных, необходимых для проведения всесторонней информационной и юридической работы по защите Церкви и традиционных ценностей, как на конкретном национальном уровне, так и на авторитетных международных площадках.

Команда портала призывает всех неравнодушных людей присылать им информацию о нарушениях прав верующих с помощью использования специальной формы обратной связи, установленной на сайте.

