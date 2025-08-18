17 августа 2025 года в президентском дворце в Дамаске состоялась первая личная встреча между Антиохийским Патриархом Иоанном и главой исламистов, захвативших Сирию, Ахмедом аш-Шараа, что стало вынужденным шагом для новых сирийских властей, сообщает Телеграм-канал «Религия сегодня».

Отмечается, что состоявшаяся встреча носила, скорее, протокольный характер, и была проведена для того, чтобы снизить градус недоверия между Антиохийской Патриархией и новой властью перед грядущими выборами в парламент республики.

Однако, сам по себе факт того, что некогда непримиримые исламисты, придя к власти, вынуждены считаться с православными христианами в Сирии, говорит о многом. Изначально они планировали при помощи репрессий и откровенной резни раз и навсегда решить «христианской вопрос» в Сирии, но сделать этого им не удалось.

Теперь Ахмед аш-Шараа вынужден, одевшись в европейский костюм, принимать Предстоятеля Антиохийской Православной Церкви, хотя ещё совсем недавно его можно было видеть совсем в другом одеянии и с оружием в руках, выкрикивающим антихристианские лозунги.

К этому необходимо также добавить, что всё время после того, как исламисты захватили власть в стране, Патриарх Иоанн бесстрашно заявлял, что Сирия — это страна не только мусульман, но и христиан, а потому власти должны это учитывать. Кроме того, Предстоятель Антиохийской Церкви настаивал, что данный вопрос должен быть отражён в новой Конституции страны, которую ещё только предстоит выработать.

Русская линия