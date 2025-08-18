Сегодня мы вспоминаем Александра Михайловича Бутлерова, который родился 3 сентября 1828 года в г. Чистополе Казанской губернии в семье помещика, офицера в отставке.

Рано лишившись матери, Бутлеров воспитывался в одном из частных пансионов в Казани, затем — в гимназии и Казанском университете, в которой поступил в возрасте 16 лет. По окончании университета Бутлеров был оставлен на кафедре в качестве преподавателя, вскоре защитив магистерскую, а затем докторскую диссертации. А в 1868 г. по представлению великого русского ученого Д.И.Менделеева Бутлеров был избран ординарным профессором Петербургского университета, где и работал до конца жизни, дослужившись до ординарного академика Петербургской Академии наук. Менделеев впоследствии писал: «Александр Михайлович Бутлеров — один из замечательнейших русских ученых. Он русский и по ученому образованию, и по оригинальности своих трудов. Ученик знаменитого академика Зинина, он сделался химиком не в чужих краях, а в Казани».

Огромное значение для всей мировой науки имела его теория химического строения. На ее основе ученый начал систематические исследования полимеризации. Многочисленные синтезы Бутлерова лежат у истоков целых отраслей промышленности. Преподавательская деятельность Бутлерова длилась 35 лет. Огромная заслуга ученого — создание первой русской школы химиков. Кроме химии, ученый много внимания уделял практическим вопросам сельского хозяйства, садоводству, пчеловодству, а позднее также и разведению чая на Кавказе. Умер Бутлеров в деревне Бутлеровка Казанской губернии 5 августа 1886 года.

