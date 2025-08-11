Русская линия
Сводка новостей от 11 августа 2025

Митрополит Воскресенский Григорий: Необходимо возвращать русским улицам их исторические названия по всей России, в том числе, и на Донбассе
Управляющий делами Русской Православной Церкви призвал российские власти восстановить историческую справедливость и вернуть России древние названия…

Митрополит Воскресенский ГригорийВ новых регионах России, как и вообще по всей стране, нужно возвращать улицам их исторические, дореволюционные названия, заявил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», сообщает РИА Новости.

«Новые регионы возвращаются в орбиту Российского государства — это регионы России, которые благодаря политике коммунистов оказались за границей. И, конечно, исторические названия там также со временем должны быть восстановлены», — сказал митрополит Григорий, комментируя политику возвращения улицам советских названий после возвращения новых регионов в состав России.

Владыка обратил внимание, что в советское время улицы называли, в том числе, в честь «людей, на которых не стоит ровняться, кто не желал России блага».

«Возвращение исторических названий нашим улицам нужно осуществлять — так, как они назывались до советской власти, до богоборческого периода. В этом — возвращение к нашим историческим корням. Надеюсь, это послужит тому, что жители нашей страны лучше будут знать историю, культурные и религиозные традиции», — заключил Управделами Русской Православной Церкви.

Отметим, что ранее с подобным призывом к российским властям на страницах «Русской линии» обратился президент Фонда «Возвращение» Юрий Бондаренко.

Русская линия

Обнародована дата совместного богослужения Предстоятелей Американской и Македонской Православных Церквей
Несмотря на затягивание Фанаром процесса выдачи македонцам Томоса об автокефалии, всё большее число Поместных Православных Церквей признают Македонскую Православную Церковь...

Власти Франции решили отменить выходной в Пасхальный понедельник
Официально такое решение объясняется желанием соратников президента Макрона сократить бюджетные расходы в 2026 году...

Корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный» отправился в очередной миссионерский рейс вверх по Оби
Православные миссионеры посетят ряд населенных пунктов Искитимского, Ордынского, Сузунского и Новосибирского районов Новосибирской области...

Украинские богоборцы готовы дать УПЦ ещё 60 дней для «разрыва с Москвой»
Несмотря на гонения и постоянные угрозы, украинское священноначалие отказывается уходить в раскол, что очень беспокоит главу ГЭСС Виктора Еленского...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного консервативного публициста, издателя и редактора Д.И.Пихно...

