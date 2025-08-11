Правительство Франции планирует включить в проект госбюджета на 2026 год отмену двух праздничных дней — Пасхального понедельника и 8 мая (европейского Дня Победы), сообщает СПЖ со ссылкой на французскую газету Les Echos.

По данным письма премьер-министра Франсуа Байру, направленного ассоциациям предпринимателей и работников, «доходность» этой меры должна составить для госбюджета 4,2 млрд евро уже в 2026 году.

Власти объясняют необходимость такого решения тем, что французы работают меньше своих европейских коллег. В качестве примера приводится Германия, где сотрудники при полной занятости работают 1 790 часов в год по сравнению с 1 673 часами на аналогичных должностях во Франции.

Кабинет министров готов к компромиссам: если отмена именно этих праздников встретит серьёзное сопротивление, правительство рассмотрит возможность отмены других выходных дней.

Вряд ли можно назвать случайностью отмену именно Пасхального понедельника и Дня Победы во Франции, если вспомнить, какую антихристианскую вакханалию устроили соратники президента Макрона на открытии Олимпиады в Париже. Европейские безбожники во власти делают всё возможное, чтобы попытаться отменить христианское наследие Европы.

Русская линия