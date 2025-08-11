Русская линия
Сводка новостей от 11 августа 2025

Власти Франции решили отменить выходной в Пасхальный понедельник
Официально такое решение объясняется желанием соратников президента Макрона сократить бюджетные расходы в 2026 году…

Эммануэль МакронПравительство Франции планирует включить в проект госбюджета на 2026 год отмену двух праздничных дней — Пасхального понедельника и 8 мая (европейского Дня Победы), сообщает СПЖ со ссылкой на французскую газету Les Echos.

По данным письма премьер-министра Франсуа Байру, направленного ассоциациям предпринимателей и работников, «доходность» этой меры должна составить для госбюджета 4,2 млрд евро уже в 2026 году.

Власти объясняют необходимость такого решения тем, что французы работают меньше своих европейских коллег. В качестве примера приводится Германия, где сотрудники при полной занятости работают 1 790 часов в год по сравнению с 1 673 часами на аналогичных должностях во Франции.

Кабинет министров готов к компромиссам: если отмена именно этих праздников встретит серьёзное сопротивление, правительство рассмотрит возможность отмены других выходных дней.

Вряд ли можно назвать случайностью отмену именно Пасхального понедельника и Дня Победы во Франции, если вспомнить, какую антихристианскую вакханалию устроили соратники президента Макрона на открытии Олимпиады в Париже. Европейские безбожники во власти делают всё возможное, чтобы попытаться отменить христианское наследие Европы.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Воскресенский Григорий: Необходимо возвращать русским улицам их исторические названия по всей России, в том числе, и на Донбассе
Управляющий делами Русской Православной Церкви призвал российские власти восстановить историческую справедливость и вернуть России древние названия...

Обнародована дата совместного богослужения Предстоятелей Американской и Македонской Православных Церквей
Несмотря на затягивание Фанаром процесса выдачи македонцам Томоса об автокефалии, всё большее число Поместных Православных Церквей признают Македонскую Православную Церковь...

Власти Франции решили отменить выходной в Пасхальный понедельник
Официально такое решение объясняется желанием соратников президента Макрона сократить бюджетные расходы в 2026 году...

Корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный» отправился в очередной миссионерский рейс вверх по Оби
Православные миссионеры посетят ряд населенных пунктов Искитимского, Ордынского, Сузунского и Новосибирского районов Новосибирской области...

Украинские богоборцы готовы дать УПЦ ещё 60 дней для «разрыва с Москвой»
Несмотря на гонения и постоянные угрозы, украинское священноначалие отказывается уходить в раскол, что очень беспокоит главу ГЭСС Виктора Еленского...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного консервативного публициста, издателя и редактора Д.И.Пихно...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика