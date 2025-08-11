Сегодня мы вспоминаем видного консервативного публициста, издателя и редактора крупнейшей патриотической газеты «Киевлянин» Дмитрия Ивановича Пихно, скончавшегося в 1913 году.

Он родился 1 января 1853 года в Киевской губернии в семье зажиточного мельника-крестьянина. Окончив юридический факультет Киевского университета с золотой медалью, Пихно был оставлен для дальнейшей научной подготовки. Защитив диссертацию, в 1877 г. он был назначен приват-доцентом кафедры политической экономии и статистики при Киевском университете. С этого же времени в качестве сотрудника по экономическим и юридическим вопросам Пихно начал свое сотрудничество в газете «Киевлянин», стоявшей на твердых национальных и монархических позициях. После смерти издателя «Киевлянина» профессора Киевского университета В.Я.Шульгина, Пихно взял на себя редактирование и издание газеты, продолжая твердый национальный курс, взятый основателем газеты. Женившись на вдове В.Я.Шульгина, Пихно взял на воспитание его сына, в будущем видного деятеля монархического движения В.В.Шульгина.

В 1885 г. по приглашению министра финансов Н.Х.Бунге Пихно перешел на службу в Министерство финансов и был назначен чиновником особых поручений и членом Совета по железнодорожным делам. Пихно считался одним из идеологов системы «экономического национализма» (т.е. национально ориентированной экономической политики, требующей введения специального правительственного покровительства представителям русского народа).

Выслужив в качестве профессора Киевского университета 25 лет, в 1901 году Пихно вышел в отставку, всецело отдавшись публицистической деятельности и общественной работе. К революционной смуте 1905 г. Пихно отнесся резко отрицательно и возглавил Киевский отдел Союза Русского Народа. Издаваемый им «Киевлянин» не спасовал перед натиском революционных сил, продолжая проводить прежнюю монархическую линию, превратившись, по словам Витте в «крайнего черносотенца». В скором времени он стал почетным членом Киевского Клуба Русских Националистов и членом Русского Собрания.

Активная деятельность Пихно не осталась не замеченной, и в 1907 г. он был назначен членом Государственного Совета, в котором вошел в правую группу. А в 1913 г. Пихно был произведен в тайные советники. Скончался Пихно на шестьдесят первом году жизни от разрыва сердца.

