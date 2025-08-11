Русская линия
Сводка новостей от 11 августа 2025

Обнародована дата совместного богослужения Предстоятелей Американской и Македонской Православных Церквей
Несмотря на затягивание Фанаром процесса выдачи македонцам Томоса об автокефалии, всё большее число Поместных Православных Церквей признают Македонскую Православную Церковь…

Сербский Патриарх Порфирий вручил Томос об автокефалии Македонской Православной Церкви2 сентября 2025 года Предстоятели Американской и Македонской Православных Церквей совершат совместную Божественную литургию и установят сопричастие между двумя Поместными Православными Церквями, основываясь на Томосе, выданном македонцам Сербской Православной Церковью. Совместное богослужение состоится в Вашингтоне, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на официальный сайт ПЦА.

«Во вторник, 2 сентября 2025 года, Его Блаженство митрополит Тихон будет сослужить иерархическую Божественную литургию с Его Блаженством архиепископом Стефаном Македонской православной церкви — Охридской архиепископии. Это сослужение ознаменует официальное признание Православной Церковью в Америке новейшей и самой молодой автокефальной Православной Церкви в мире. Историческая служба начнется в 9:00 утра в соборе Святого Николая, 3500 Massachusetts Avenue NW, Вашингтон, округ Колумбия», — отмечается в сообщении пресс-службы ПЦА.

Предстоятель Православной Церкви в Америке Блаженнейший митрополит ТихонМакедонская Православная Церковь получила Томос об автокефалии от материнской Сербской Православной Церкви, но до сих пор данный факт отказывается подтверждать своим Томосом Константинопольский Патриарх Варфоломей. Фанариоты пытаются выторговать у македонцев за свою бумагу признание украинских раскольников, а также стремятся заставить Скопье отказаться от упоминания слова «македонская» в самоназвании Церкви.

Однако, чем больше проходит времени, тем яснее становится, что в православном мире значительное число Поместных Православных Церквей готово признать Македонскую Православную Церковь без какого-либо одобрения Фанара, который своим грубым вторжением на Украину, серьёзно подорвал доверие к себе в православном мире. «Торговля», которую устроили фанариоты вокруг Томоса македонцам, также не добавляет авторитета Константинопольскому Патриарху Варфоломею.

