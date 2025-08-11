2 сентября 2025 года Предстоятели Американской и Македонской Православных Церквей совершат совместную Божественную литургию и установят сопричастие между двумя Поместными Православными Церквями, основываясь на Томосе, выданном македонцам Сербской Православной Церковью. Совместное богослужение состоится в Вашингтоне, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на официальный сайт ПЦА.

«Во вторник, 2 сентября 2025 года, Его Блаженство митрополит Тихон будет сослужить иерархическую Божественную литургию с Его Блаженством архиепископом Стефаном Македонской православной церкви — Охридской архиепископии. Это сослужение ознаменует официальное признание Православной Церковью в Америке новейшей и самой молодой автокефальной Православной Церкви в мире. Историческая служба начнется в 9:00 утра в соборе Святого Николая, 3500 Massachusetts Avenue NW, Вашингтон, округ Колумбия», — отмечается в сообщении пресс-службы ПЦА.

Македонская Православная Церковь получила Томос об автокефалии от материнской Сербской Православной Церкви, но до сих пор данный факт отказывается подтверждать своим Томосом Константинопольский Патриарх Варфоломей. Фанариоты пытаются выторговать у македонцев за свою бумагу признание украинских раскольников, а также стремятся заставить Скопье отказаться от упоминания слова «македонская» в самоназвании Церкви.

Однако, чем больше проходит времени, тем яснее становится, что в православном мире значительное число Поместных Православных Церквей готово признать Македонскую Православную Церковь без какого-либо одобрения Фанара, который своим грубым вторжением на Украину, серьёзно подорвал доверие к себе в православном мире. «Торговля», которую устроили фанариоты вокруг Томоса македонцам, также не добавляет авторитета Константинопольскому Патриарху Варфоломею.

