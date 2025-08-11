10 августа 2025 года по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в очередной рейс отправился корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный». В этом году миссионеры отправятся вверх по Оби и посетят ряд населенных пунктов Искитимского, Ордынского, Сузунского и Новосибирского районов Новосибирской области. Акция продлится с 10 по 26 августа, сообщает Патриархия.Ru.

В рамках духовно-просветительской и благотворительной миссии, организованной Новосибирской митрополией при поддержке региональных властей, священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники работают в труднодоступных населенных пунктах и оказывают местным жителям духовную, врачебную, социальную помощь.

Участников акции провожали митрополит Никодим и представители Правительства Новосибирской области — министр региональной политики Р.В. Бурдин, министр здравоохранения Р.М. Заблоцкий, министр труда и социального развития Е.В. Бахарева. Перед отправлением корабля-церкви владыка Никодим в сослужении духовенства епархии совершил на пристани молебен о путешествующих и благословил миссионеров в путь.

Владыка Никодим отметил значимость ежегодной духовно-просветительской и социально-благотворительной акции, а также важность сотрудничества Новосибирской епархии, Правительства Новосибирской области и общественности в вопросах помощи жителям региона: «Ныне начинается наше миссионерское шествие по водам реки Оби на корабле „Святой апостол Андрей Первозванный“, дабы проповедовать слово Христово людям, живущим в отдаленных поселениях. Приезжает корабль-церковь, приезжают люди, имеющие необходимые знания для того, чтобы оказать медицинскую и социальную помощь, организовать культурную программу — все для того, чтобы люди чувствовали, что и Церковь, и общество, и губерния заботятся о них. Благодарю всех тех, кто принял активное участие в организации этой миссионерской поездки».

Министр региональной политики Роман Бурдин от имени губернатора области поблагодарил митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, всех участников акции за реализацию этой важной социальной инициативы. «Корабль-церковь — это яркий пример союза во благо людей, союза государства и Русской Православной Церкви. Желаем, чтобы корабль работал плодотворно и безаварийно», — отметил Роман Валерьевич.

Первый благотворительный рейс корабля-церкви «Святой апостол Андрей Первозванный» состоялся в 1996 году. За эти годы 150 тысяч человек смогли пообщаться со священнослужителями, пройти медицинское обследование, получить консультации специалистов социальной защиты, а малообеспеченные жители — безвозмездную адресную помощь. Планируется, что в 2025 году жители 50 населенных пунктов смогут встретиться со священнослужителями, медицинскими работниками и представителями органов социальной защиты региона.

Русская линия