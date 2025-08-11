Русская линия
Сводка новостей от 11 августа 2025

Украинские богоборцы готовы дать УПЦ ещё 60 дней для «разрыва с Москвой»
Несмотря на гонения и постоянные угрозы, украинское священноначалие отказывается уходить в раскол, что очень беспокоит главу ГЭСС Виктора Еленского…

Глава Госэтнополитики Украины Виктор ЕленскийГлава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский в интервью «Украинскому радио» заявил, что режим Зеленского готов дать Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви ещё 60 дней сверх положенного месяца, чтобы украинское священноначалие официально объявило об уходе в раскол, сообщает СПЖ.

По словам Еленского, Киевская Митрополия получила предписание ГЭСС 24 июля. Соответственно, она «обязана разорвать с Москвой до 24 августа».

«Если для того, чтобы выйти из состава РПЦ, выйти из состава Синодальных комиссий, Межсоборного присутствия, Священного Синода РПЦ требуется времени больше месяца, то в случае обоснованного обращения предоставляется ещё 60 дней. То есть, если нужно будет собрать Архиерейский или Поместный собор и какое-то время нужно для этого, то оно, конечно, может быть предоставлено», — великодушно заявил Еленский.

Он заверил, что существует «очень серьезный конфликт между этой Церковью и украинским обществом». «И когда общество получит сигнал, что это Церковь украинского народа, тогда проблема будет в значительной степени решена», — заявил чиновник, уже не знающий, как побудить священноначалие УПЦ уйти в раскол.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Воскресенский Григорий: Необходимо возвращать русским улицам их исторические названия по всей России, в том числе, и на Донбассе
Управляющий делами Русской Православной Церкви призвал российские власти восстановить историческую справедливость и вернуть России древние названия...

Обнародована дата совместного богослужения Предстоятелей Американской и Македонской Православных Церквей
Несмотря на затягивание Фанаром процесса выдачи македонцам Томоса об автокефалии, всё большее число Поместных Православных Церквей признают Македонскую Православную Церковь...

Власти Франции решили отменить выходной в Пасхальный понедельник
Официально такое решение объясняется желанием соратников президента Макрона сократить бюджетные расходы в 2026 году...

Корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный» отправился в очередной миссионерский рейс вверх по Оби
Православные миссионеры посетят ряд населенных пунктов Искитимского, Ордынского, Сузунского и Новосибирского районов Новосибирской области...

Украинские богоборцы готовы дать УПЦ ещё 60 дней для «разрыва с Москвой»
Несмотря на гонения и постоянные угрозы, украинское священноначалие отказывается уходить в раскол, что очень беспокоит главу ГЭСС Виктора Еленского...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного консервативного публициста, издателя и редактора Д.И.Пихно...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика