Несмотря на гонения и постоянные угрозы, украинское священноначалие отказывается уходить в раскол, что очень беспокоит главу ГЭСС Виктора Еленского…

Глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский в интервью «Украинскому радио» заявил, что режим Зеленского готов дать Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви ещё 60 дней сверх положенного месяца, чтобы украинское священноначалие официально объявило об уходе в раскол, сообщает СПЖ.

По словам Еленского, Киевская Митрополия получила предписание ГЭСС 24 июля. Соответственно, она «обязана разорвать с Москвой до 24 августа».

«Если для того, чтобы выйти из состава РПЦ, выйти из состава Синодальных комиссий, Межсоборного присутствия, Священного Синода РПЦ требуется времени больше месяца, то в случае обоснованного обращения предоставляется ещё 60 дней. То есть, если нужно будет собрать Архиерейский или Поместный собор и какое-то время нужно для этого, то оно, конечно, может быть предоставлено», — великодушно заявил Еленский.

Он заверил, что существует «очень серьезный конфликт между этой Церковью и украинским обществом». «И когда общество получит сигнал, что это Церковь украинского народа, тогда проблема будет в значительной степени решена», — заявил чиновник, уже не знающий, как побудить священноначалие УПЦ уйти в раскол.

