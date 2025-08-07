Юрий Бондаренко: На наши карты необходимо вернуть русские названия городов не только на Донбассе, но и на оставшейся части Украины

Президент Фонда «Возвращение» Юрий Бондаренко считает необходимым уже сейчас, не дожидаясь окончания военных действий, вернуть исторические наименования русских городов, как на Донбассе, так и на оставшейся части Украины.

«В своё время советизация Донбасса была проведена в значительно большей степени, чем на территории остальной Украины. Масса названий, от которых сейчас очень сложно уйти: Артемовск, Дзержинск, Красноармейск и так далее. Особенно теперь, когда населением воспринимаются старинные русские города, такие как Бахмут, основанный Царём Иваном Грозным (когда и в помине никаких украинцев не было), как имена городов, связанных с бандеровским режимом. Поэтому возвращение исторической топонимии Донбасса — дело непростое. И тут промедление я ещё как-то понимаю. Но мне совсем не понятно, почему мы медлим, когда речь заходит об остальной части украинских территорий?», — отметил Юрий Бондаренко.

«Речь, в частности, о Екатеринославе, который сейчас называется Днепр, а недавно был Днепропетровском, и о Елисаветграде, который имел богатую историю переименований, успел побывать и Зиновьевском, и Кировоградом, а сейчас имеет совсем мало вменяемое название — Крапивницкий. Сюда также можно добавить город Станиславов. Это ныне Ивано-Франковск, город на западе Украины», — заявил президент Фонда «Возвращение».

По его словам, «решение о возвращении русских названий городам на Украине стало бы знаковым событием» и «воодушевило бы многих русских людей на украинских территориях, которые ныне вынуждены скрывать свои взгляды».

«Безусловно, наиболее знаковым, на мой взгляд, было бы возвращение на русские карты Елисаветграда, который прославился в истории Новороссии. Ещё не было ни Одессы, ни Николаева, они просто не были основаны, но этот город уже был одним из главных прославленных русских городов. Елисаветградский гусарский полк, к примеру, прославился ещё при Бородино, а также в других сражениях с Наполеоном», — отметил Юрий Бондаренко.

Президент Фонда «Возвращение» считает, что нельзя недооценивать важность топонимики. «Это прекрасно понимали большевики. Они знали, что название — это самый дешёвый вид пропаганды и самый действенный, поскольку в своих разговорах обычные жители, горожане, так или иначе, вынуждены будут называть новые названия. А мы почему-то стесняемся возвращать на наши карты русские имена?», — посетовал общественный деятель.

