Юрий Бондаренко: На наши карты необходимо вернуть русские названия городов не только на Донбассе, но и на оставшейся части Украины
Президент Фонда «Возвращение» призвал российские власти вернуть ряду украинских городов их исконные названия…
Президент Фонда «Возвращение» Юрий Бондаренко считает необходимым уже сейчас, не дожидаясь окончания военных действий, вернуть исторические наименования русских городов, как на Донбассе, так и на оставшейся части Украины.
«В своё время советизация Донбасса была проведена в значительно большей степени, чем на территории остальной Украины. Масса названий, от которых сейчас очень сложно уйти: Артемовск, Дзержинск, Красноармейск и так далее. Особенно теперь, когда населением воспринимаются старинные русские города, такие как Бахмут, основанный Царём Иваном Грозным (когда и в помине никаких украинцев не было), как имена городов, связанных с бандеровским режимом. Поэтому возвращение исторической топонимии Донбасса — дело непростое. И тут промедление я ещё как-то понимаю. Но мне совсем не понятно, почему мы медлим, когда речь заходит об остальной части украинских территорий?», — отметил Юрий Бондаренко.
«Речь, в частности, о Екатеринославе, который сейчас называется Днепр, а недавно был Днепропетровском, и о Елисаветграде, который имел богатую историю переименований, успел побывать и Зиновьевском, и Кировоградом, а сейчас имеет совсем мало вменяемое название — Крапивницкий. Сюда также можно добавить город Станиславов. Это ныне Ивано-Франковск, город на западе Украины», — заявил президент Фонда «Возвращение».
По его словам, «решение о возвращении русских названий городам на Украине стало бы знаковым событием» и «воодушевило бы многих русских людей на украинских территориях, которые ныне вынуждены скрывать свои взгляды».
«Безусловно, наиболее знаковым, на мой взгляд, было бы возвращение на русские карты Елисаветграда, который прославился в истории Новороссии. Ещё не было ни Одессы, ни Николаева, они просто не были основаны, но этот город уже был одним из главных прославленных русских городов. Елисаветградский гусарский полк, к примеру, прославился ещё при Бородино, а также в других сражениях с Наполеоном», — отметил Юрий Бондаренко.
Президент Фонда «Возвращение» считает, что нельзя недооценивать важность топонимики. «Это прекрасно понимали большевики. Они знали, что название — это самый дешёвый вид пропаганды и самый действенный, поскольку в своих разговорах обычные жители, горожане, так или иначе, вынуждены будут называть новые названия. А мы почему-то стесняемся возвращать на наши карты русские имена?», — посетовал общественный деятель.
