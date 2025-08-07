30 июля 2025 года впервые в истории Англиканской церкви на должность архиепископа Уэльского была избрана женщина-содомитка. Новой «архиепископессой» стала 66-летняя Черри Элизабет Ванн, которая является открытой лесбиянкой, последние 10 лет живущей содомском «браке», сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на The Guardian.

«66-летняя Ванн была избрана в среду после двухдневных обсуждений коллегии выборщиков, состоящей из духовенства и мирян, в церкви Святого Петра недалеко от Чепстоу», — говорится в материале.

Отмечается, что Ванн в целом является первой женщиной, которой было разрешено служить в Англиканской церкви в качестве «священницы». Помимо прочего, она принадлежит к ЛГБТ-сообществу (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России — РЛ). Став одной из первых женщин, рукоположенных в сан священника Англиканской церкви, Ванн с 2020 года служит «епископом» Монмутским и продолжит исполнять эту должность наряду со своим служением в качестве «предстоятеля» церкви в Уэльсе. В 2021 году она возглавила Open Table Network − организацию, которая поддерживает экуменическую сеть половых извращенцев по всей Англии и Уэльсу.

Очевидно, что Англиканская церковь, как христианская организация, фактически уже прекратила своё существование. Ныне это вертеп половых извращенцев, прикрывающихся псевдо-христианским учением.

«И войдя Иисус в церковь, изгна вся продающия и купующия в церкви, и трапезы торжником испроверже, и седалища продающих голуби. И глагола им: писано есть: храм Мой храм молитвы наречется, вы же сотвористе и вертеп разбойником» (Мф. 21:12).

Русская линия