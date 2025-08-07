Местные власти смогли добиться положительных результатов благодаря тому, что 30 из 31 частных клиник в регионе отказались от производства абортов…

Омская область стала одним из лидеров по борьбе с абортами в России

29 июля 2025 года в Омске состоялось заседание регионального Совета по сохранению традиционных ценностей, на котором глава местного Минздрава Дмитрий Маркелов заявил, что в первой половине этого года более половины женщин после консультации с медиками решили сохранить своих детей и отказаться от абортов, сообщает портал «Новым Омск».

По данным регионального Минздрава, Омская область сохраняет один из самых низких показателей по числу детоубийств в утробе матери в Сибирском федеральном округе. В регионе проводится системная работа по консультированию женщин, находящихся перед этим страшным выбором.

Кроме того, в Омске 30 из 31 частной медицинской организации добровольно отказались от проведения абортов. При этом четыре частные медицинские клиники в Омской области вообще отказались от лицензии на этот «вид деятельности», сообщает телеканал «Спас».

Клиники Омска стали добровольно отказываться от проведения абортов после принятия нового закона, который предусматривает штрафы за склонение к детоубийству. Ответственность распространяется, в том числе, и на частные клиники.

Русская линия