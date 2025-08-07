Русская линия
Сводка новостей от 7 августа 2025

В Почаевской лавре тысячи верующих УПЦ почтили чудотворный образ Богородицы
В этом году исполнилось 350 лет с момента самого известного почаевского чуда, когда Пресвятая Богородица спасла обитель от турецко-татарского нашествия 1675 года…

В Почаевской лавре тысячи верующих УПЦ почтили чудотворный образ Богородицы5 августа 2025 года, в праздник Почаевской иконы Божией Матери, в Свято-Успенской Почаевской лавре, несмотря на противодействие украинских властей и козни раскольников «ПЦУ», тысячи верующих с разных уголков Украины собрались перед чудотворным образом Богоматери, чтобы вознести молитву Пресвятой Богородице, сообщает СПЖ со ссылкой на пресс-службу обители.

Празднования в Почаеве начались 4 августа. По традиции чудотворный образ Богородицы в этот день перенесли из Успенского собора в Преображенский, где состоялись основные праздничные богослужения.

Накануне праздника в Преображенском соборе за Всенощным бдением с акафистным пением перед чудотворной иконой Богородицы молились тысячи верующих, которые прибыли на Почаевскую гору. Часть из них пришла пешком Крестными ходами.

Торжественные богослужения совершил сонм архиереев, братия Лавры и гости в священном сане во главе с митрополитом Тернопольским и Кременецким Сергием.

В сам день праздника, 5 августа, Литургия в Преображенском соборе объединила в молитве множество православных христиан из разных уголков Украины.

После Литургии многолюдным Крестным ходом чудотворный образ Божией Матери торжественно перенесли обратно в Успенский собор. Там был завершён праздничный молебен с молитвой к Богородице.

В завершение наместник лавры митрополит Почаевский Владимир поздравил архиереев, духовенство и многочисленных верующих с днем памяти Почаевской иконы Божией Матери.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Депутаты Госдумы намерены передать органы опеки в ведение Министерства труда и социального развития
Главная цель реформы — сделать так, чтобы соцработники помогали бедным семьям справляться со сложностями, а не просто отбирали у них детей...

Юрий Бондаренко: На наши карты необходимо вернуть русские названия городов не только на Донбассе, но и на оставшейся части Украины
Президент Фонда «Возвращение» призвал российские власти вернуть ряду украинских городов их исконные названия...

Омская область стала одним из лидеров по борьбе с абортами в России
Местные власти смогли добиться положительных результатов благодаря тому, что 30 из 31 частных клиник в регионе отказались от производства абортов...

В Почаевской лавре тысячи верующих УПЦ почтили чудотворный образ Богородицы
В этом году исполнилось 350 лет с момента самого известного почаевского чуда, когда Пресвятая Богородица спасла обитель от турецко-татарского нашествия 1675 года...

Англиканская церковь окончательно превратилась в вертеп разбойников и содомитов
Новым архиепископом Уэльским в составе англиканского сообщества была избрана женщина-лесбиянка...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти преподобных Макария Унженского и Христофора Сольвычегодского, мы вспоминаем русского поэта А.А.Блока и генерала А.И.Деникина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика