Главная цель реформы — сделать так, чтобы соцработники помогали бедным семьям справляться со сложностями, а не просто отбирали у них детей…

«В России огромное количество детей изымается из семей по критерию бедности, и это недопустимо. Органы опеки должны не стараться изъять ребёнка, а помогать решать проблемы малоимущим, многодетным, неблагополучным семьям. Приоритетом должно быть сохранение семьи», — сказал депутат Госдумы Петр Толстой в эфире телеканала «Спас», сообщает портал Милосердие.Ru.

Для этого органы опеки должны находиться в структуре не Министерства просвещения, а Министерства труда и социального развития, считает депутат. «Основной задачей должна быть помощь семьям и распределение бюджетной поддержки для тех, кто в ней действительно нуждается. Не должны какие-то бывшие полицейские или учителя из комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) ходить по квартирам и проверять наличие еды в холодильнике или зубных щеток в ванной», — отметил Пётр Толстой.

Законопроекты, призванные реформировать работу органов опеки, уже готовы и будут внесены в осеннюю сессию работы Госдумы, сообщил депутат.

В свою очередь, юрист Никита Сорокин, специализирующийся на семейном праве, в комментарии порталу Милосердие.Ru обратил внимание на кадровую проблему в органах опеки. «Сейчас, когда я жалуюсь, что КДН не допускает меня до материалов дела моего подзащитного, и ему не даёт с ними ознакомиться — чиновники разводят руками и говорят: „вы же понимаете, у нас кризис кадров“. Но этот кризис не должен влиять на права граждан, тем более детей!» — возмущен юрист.

По его словам, непрофессионализм сотрудников органов опеки приводит к тому, что в отношении детей фактически совершаются преступления. «Неоднократно мы сталкивались с тем, что изначально здорового ребёнка возвращают родителям из приюта или интерната в тяжёлом состоянии, просто чтобы он там не умер. И родители потом бегают с ним по больницам, чтобы его спасти. Я разговариваю с детьми, которые находятся в приютах. Их там бьют другие дети, над ними издеваются воспитатели. В чём тогда заключается защита прав детей?»

Поэтому, прежде всего, необходимо наладить систему контроля, считает Сорокин. «Обязательно нужно контролировать то, что делают с детьми и их семьями. А сейчас органы, которые должны этим заниматься, находятся „в связке“ с теми, кто может нарушать законы. Представители прокуратуры входят в состав КДН. Поэтому важно, в частности, поменять подсудность дел о лишении родительских прав. Они должны рассматриваться в другом регионе или муниципалитете, не по месту жительства семьи», — резюмировал юрист.

