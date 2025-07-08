Русская линия
Сводка новостей от 8 июля 2025

Злорадство по поводу гибели человека в любом случае неуместно
Смерть бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, который покончил жизнь самоубийством, вызвала нехристианскую реакцию в части российского общества…

Страшный суд7 июля 2025 года президент России Владимир Путин освободил министра транспорта России Романа Старовойта от должности. В указе об увольнении возможные причины отставки не сообщались, но по данным СМИ, его планировали арестовать по коррупционным делам.

В тот же день тело бывшего министра и экс-губернатор Курской области нашли рядом с его дачей в подмосковном Одинцово. По сообщению Следственного комитета, Старовойтов был обнаружен с огнестрельным ранением радом с личным автомобилем Tesla. Основная версия следствия — самоубийство.

При этом появилась информация, что министр якобы застрелился из наградного оружия, а потому в ряде Телеграм-каналов и СМИ начали публиковаться насмешки в виде предложений подарить всем российским коррупционерам такое оружие, чтобы они могли применить его по назначению.

Как бы не относиться к Старовойтому и его возможным преступлениям, злорадство по поводу гибели человека в любом случае неуместно. Как известно, самоубийство — это прямая дорога в ад, а потому с христианской точки зрения, было бы лучше, если бы министр не наложил на себя руки.

Очевидно, что врагов и друзей, которые могли желать Старовойтову смерти, у него было предостаточно, а потому есть вероятность, что его убили, представив всё, как самоубийство. В этом вопросе теперь должно разобраться следствие.

Что же касается насмешек, то всем нам неплохо бы помнить, что Страшный суд ожидает нас всех, и не один не окажется на нём без греха.

Русская линия

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Злорадство по поводу гибели человека в любом случае неуместно
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